Experten rechnen mit einem Boom bei Krypto-ETFs, deren Markt auf 450 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte. Das würde auch Bitcoin und Co. gewaltigen Auftrieb geben.Die Märkte für Bitcoin- und Ether-Exchange-Traded Funds (ETFs) könnten ein Volumen von bis zu 450 Milliarden US-Dollar erreichen, wie aus einer Analyse von Bernstein hervorgeht. Angetrieben wird diese Entwicklung durch erhebliche Zuflüsse in die Produkte, wodurch auch die Kryptowährungen selbst nach oben katapultiert werden. Die Analysten prognostizieren, dass innerhalb der nächsten 18 bis 24 Monate mehr als 100 Milliarden US-Dollar in Krypto-ETFs fließen könnten. Gleichzeitig gehen sie davon aus, dass der Bitcoin-Preis bis …