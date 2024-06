State of Investment Board Wisconsin kauft um 160 Mio. Dollar Bitcoin-ETFs

In den letzten Wochen drehte sich die Nachrichtenlage am Kryptomarkt hauptsächlich um ETFs. Nachdem zuerst unerwartet eine Zulassung der Ethereum-ETFs erteilt wurde, gingen anschließend vermehrt Meldungen über hohe Kapitalzuflüsse in den Bitcoin-ETF ein. Trotz allem schaffte es der Bitcoin-Kurs lange nicht wirklich vom Fleck und stagnierte. Erst heute gab es einen markanten Ausbruch aus dem kleinen Dreieck, das sich in den letzten Wochen im Chart gebildet hatte.

Dieser Umstand könnte auch mit einer neuen fundamentalen Nachricht zusammenhängen. Denn wie das Bitcxoin Magazine in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) mitteilte, gab ein Universitätsprofessor des State of Wisconsin Investment Borad bekannt, über 160 Mio. Dollar in Bitcoin-ETFs investieren zu wollen. Das könnte nicht nur dem Bitcoin einen entscheidenden Schub in Richtung Allzeithoch geben, sondern auch dazu führen, dass der gesamte Markt endlich wieder in einen Bull Run übergeht.

NEW: University professor on State of Wisconsin Investment Board buying $160 million of Bitcoin ETF.



"I think it's just an entry point." pic.twitter.com/szSDknyMh1 - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 3, 2024

Bitcoin-ETF könnte nach wie vor ein starker Kurstreiber sein

Es sieht so aus, als würden die Auswirkungen des Bitcoin-ETFs ihr volles Potenzial erst in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren entfalten. Dass nun auch das State of Wisconsin Investment Board auf die ETFs aufmerksam wird, könnte allgemein die gesamte Situation um Kryptowährungen grundlegend verändern.

Es könnte den Grundstein dafür legen, dass nun endgültig das große Kapital auf den Bitcoin aufmerksam wird. Sollten sich mehrere solch großer institutioneller Anleger in den Markt einkaufen, ist das enorme Anstiegspotenzial des Bitcoins noch nicht einmal im Entferntesten abzuschätzen. In diesem Fall könnten selbst die optimistischsten Schätzungen, die von 1 Mio. pro Coin in den nächsten Jahren ausgehen, noch übertroffen werden!

Erreicht der Bitcoin jetzt ein neues Allzeithoch?

(Der Bitcoin-Kurs bricht durch das Dreieck im Kurs und könnte somit jetzt das Allzeithoch bei 73.750 anvisieren - Quelle: Tradingview)

Lange haben es Analysten prophezeit, gefühlt noch länger haben Trader darauf gewartet, doch nun ist es passiert! Der Bitcoin-Kurs konnte endlich das Dreieck durchbrechen. Nach diesem Bruch ergibt sich eine statistische Wahrscheinlichkeit von in etwa 80 %, dass der Markt weiter in die Richtung des Ausbruchs, also nach oben läuft. Der nächste große Widerstand ist jedoch das Allzeithoch. Dieses liegt, Stand jetzt, etwa noch 6 % entfernt, was an einem guten Tag am Kryptomarkt ein Katzensprung sein kann.

Allerdings wird das Alltime High aller Wahrscheinlichkeit nach einen massiven Widerstand darstellen. Dort braucht es einiges an Kaufdruck, um darüber hinweg zu laufen. Dennoch sollte der Bruch und das Markieren neuer Hochs angesichts der positiven Nachrichtenlage lediglich eine Frage der Zeit sein. Auch der bekannte Analyst Crypto Rover teilte die Ansicht mit seiner Anhängerschaft von mehr als 780.000 Abonnenten, dass der Markt bald eine sehr dynamische Aufwärtsbewegung hinlegen sollte.

Bitcoin is breaking out.



Now we go higher. pic.twitter.com/MmZI0BAj0P - Crypto Rover (@rovercrc) June 3, 2024

Was Anleger jetzt beachten sollten

Mit dem Anstieg des Bitcoins dürfte es zweifellos nicht lange dauern, bis einige Altcoins und Meme-Coins starke Gewinne verzeichnen. Aber genau hier sollten Anleger äußerst vorsichtig sein. Natürlich kann es passieren, dass manche Coins wieder das Potenzial für x50, x100 oder mehr haben. Allerdings mehren sich mittlerweile auch Scam-Coins. Daher sollten sich Investoren entsprechend informieren und fortbilden, um auch die besten Chancen auf Coins mit extrem hohen Gewinnen zu haben. Eine Plattform, die 79 Stunden Lehrmaterial zur Verfügung stellt, ist 99Bitcoins. Diese bringt nun auch ihren hauseigenen Coin, den $99BTC-Token, heraus.

