XRP-Prognose: Große Gefahr für hohe Kursverluste!

Der Kryptomarkt ist riesig und vielfältig. Da gibt es den Bitcoin, die erste und bis heute größte Kryptowährung der Welt. Dieser befindet sich aufgrund der Anspannung im Zuge des FOMC-Meetings der Fed zwar auch gerade in der Korrektur, konnte aber zumindest im März ein neues Allzeithoch erreichen, das derzeit bei 73.750 liegt. Dann gibt es Altcoins wie etwa Ethereum ($ETH). Diese konnte zwar kein neues Alltime High erreichen, aber zumindest ein ziemlich starkes Jahreshoch, ehe er nun korrigiert.

Es gibt Meme-Coins wie $PEPE, die sich in den letzten Monaten vervielfacht haben. Und am Ende gibt es Coins wie $XRP. Eigentlich als vielversprechende Kryptowährung gestartet, erreichte der Coin im Jahre 2018 ein Allzeithoch, das er danach nie wieder gesehen hat. Fast 85 % Kursverlust stehen seit dem Allzeithoch zu Buche. Die charttechnische Situation lässt dabei eher wenig Hoffnung aufkommen. Ripple könnte somit kurz vor dem Absturz stehen.

(Der Kurs von $XRP hat seit dem Hoch über 85 % an Kurswert verloren - Quelle: Tradingview)

Bricht der Kurs von $XRP jetzt nach unten durch?

Das Jahr 2024 ist eigentlich mit breitem Optimismus im Markt gestartet. Grund dafür waren mehrere positive Nachrichten, wie die Zulassung verschiedener Krypto-ETFs. Von diesen konnte der Bitcoin ($BTC) bisher am meisten profitieren, dicht gefolgt von Ethereum ($ETH). Der Coin von Ripple allerdings nicht.

Der $XRP-Kurs zeigt nicht nur im großen Bild deutliche Schwäche. Auch im Tageschart sieht man, dass die Nachfrage nach dem einst gefeierten Coin stets zu sinken scheint. Seit Monaten bewegt sich der Coin in einer recht großen Range seitwärts. Inzwischen richtet sich der Kurs jedoch immer weiter nach unten. So scheint sich im Tageschart bereits ein neuer Abwärtstrend zu bilden. Ein Umstand, der für den Kurs von $XRP nun sehr gefährlich werden könnte.

(Der Kurs von $XRP steht kurz davor, einen neuen Abwärtstrend zu bilden - Quelle: Tradingview)

Entscheidend ist an dieser Stelle die Marke von 0.42352 Dollar, also am aktuellen Tief. Wird diese unterschritten, wäre ein neuer Abwärtstrend etabliert. Es steht zu befürchten, dass dann der Kurs fast in einer Rutsche bis zur nächsten größeren Unterstützungslinie fallen könnte. Diese liegt allerdings mehr als -42 % entfernt, was für Investoren, die auf $XRP setzen, hohe Verluste bedeuten könnte. Für ambitionierte Anleger könnte es derzeit also die deutlich bessere Strategie sein, auf andere Coins mit deutlich besserem Potenzial zu setzen. Ein Beispiel dafür sind im aktuellen Marktumfeld Meme Coins, wobei vor allem $PLAY derzeit in den Fokus der Anleger rückt.

Ist dieser Coin besser als $XRP? Lerne jetzt $PLAY kennen.

Anleger investieren bereits mehr als 4 Mio. Dollar in $PLAY!

$PLAY ist ein Token, der den In-Game-Coin eines Spiels namens Playdoge bildet. In diesem geht es darum, ein Haustier zu füttern, zu bespaßen, sowie zu hegen und zu pflegen. Damit ähnelt das Game den beliebten Tamagotchis aus den 90er-Jahren. Tun die Spieler das, erhalten sie über ein Play-to-Earn-Modell eine Auszahlung in $PLAY-Token. Mit diesem können sie wiederum neue Funktionen und Minispiele freischalten. Doch natürlich wird der Coin auch an dezentralen Börsen gelistet und soll später sogar ein Listing an zentralen Börsen erreichen, wenn man der Roadmap Glauben schenkt.

(In kürzester Zeit investierten Anleger über 4 Mio. Dollar in $PLAY - Quelle: playdoge.io)

Damit der Coin kurze Transaktionszeiten und extrem niedrige Kosten hat, läuft er auf der Binance Smart Chain und damit auf einer der beliebtesten Blockchains. Durch die Anbindung an das Binance-Ökosystem könnte auch ein zukünftiges Listing an zentralen Börsen, was aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer Kursexplosion einhergehen würde, erleichtert werden. Derzeit steht der Coin im Vorverkauf. Allerdings erhöhen sich die Preise bereits in weniger als zwei Tagen, wodurch alle, die davor noch eingestiegen sind, bereits einen Buchgewinn erzielen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.