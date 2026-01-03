Gold Analyse & Prognose: Was kommt nach Allzeithoch und großem Wochenverlust

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 02/2026 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS

Gold hat in der letzten Handelswoche 2025 noch ein neues Allzeithoch formatiert, das in der ersten Handelswoche des neuen Jahres 2026 direkt abverkauft worden ist. Im Tageschart ist gut herauszulesen, dass der Goldpreis im Rahmen des Rücksetzers auf die SMA20 (aktuell bei 4.324,0 US-Dollar) aufgesetzt hat. Diese Durchschnittslinie hat dem Edelmetall in den letzten Handelstagen Support gegeben, der Wochenschluss konnte knapp über dieser Durchschnittslinie formatiert werden.

Damit ist die Ausgangslage für die kommende Handelswoche klar definiert. Gold muss sich per Tagesschluss unbedingt über der SMA20 halten und versuchen möglichst rasch wieder nach Norden zu laufen. Kann sich das Edelmetall überzeugend von dieser Durchschnittslinie lösen und einen Tagesschluss über der 4.390 US-Dollar-Marke formatieren, der am Folgetag bestätigt wird, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere Erholungen in Richtung des Allzeithochs einstellen könnten. Über dem Allzeithoch könnte Gold übergeordnet die Marken bei 4.578/81 US-Dollar, bzw. bei 4.595/602 US-Dollar anlaufen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 03.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.