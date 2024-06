Donald Trump möchte alle restlichen Bitcoins in den USA minen!

Der ehemalige Präsident der USA und nun erneute Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Donald Trump, hat sich schon des Öfteren als großer Freund des Kryptomarktes und der Kryptoanleger hervorgetan. Nachdem er bereits angekündigt hatte, der erste "Krypto-Präsident" Amerikas werden zu wollen und künftig Wahlkampfspenden in Bitcoin und Co. anzunehmen, ging er in einer Aussage am gestrigen Dienstag jetzt noch einen Schritt weiter. Da sagte er nämlich, dass er, falls er die Wahl zum US-Präsidenten im November gewinnt, dafür sorgen möchte, dass alle restlichen Bitcoins in den USA geschürft werden.

Damit möchte er den Vereinigten Staaten zu einer neuen Energiedominanz verhelfen. Tatsächlich könnten die USA eines der wenigen Länder dieser Welt sein, in denen wirklich genügend Energie für ein solches Vorhaben zur Verfügung steht. In Amerika ist sowohl die Ölindustrie stark als auch der verfügbare Strom durch verschiedene Atomkraftwerke. Zudem gibt es im Gegensatz zu anderen Ländern keine Partei, die dafür sorgt, dass Energie teuer für die Wirtschaft wird. Somit könnte er mit diesem Vorhaben tatsächlich Erfolg haben.

Republican presidential candidate Donald Trump said on Tuesday that he wants all the remaining bitcoin to be made in the U.S., reiterating that it will help the country become energy-dominant.https://t.co/9mP64DHUrm - CoinDesk (@CoinDesk) June 12, 2024

Was würde es für den Bitcoin bedeuten, wenn Trump Präsident wird?

Die Meinungen über Donald Trump als Präsident sind in Europa wahrscheinlich noch deutlich gespaltener als in Amerika. Dennoch hat er sich gegenüber dem Kryptomarkt bisher deutlich liberaler gezeigt als sein Konkurrent im Wahlkampf und Amtsnachfolger Joe Biden. Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Wahl ein sehr knappes Kopf-an-Kopf-Rennen werden könnte. Sollte Donald Trump tatsächlich erneut zum US-Präsidenten gewählt werden, wäre er erst der zweite Amtsinhaber, der eine Wiederwahl nach der Amtszeit eines Nachfolgers gewinnt.

Dieses Kunststück ist bisher nur Grover Cleveland dem 22. und durch die Wiederwahl auch 24. Präsidenten der USA im Jahre 1892 gelungen. Für den Bitcoin könnte eine Wiederwahl Trumps bedeuten, dass endlich lange gesteckte Kursziele von 150.000 Dollar und mehr durch Trumps politisches Zutun erreicht werden könnten. Dadurch würde sich die Marktkapitalisierung der größten Kryptowährung mehr als verdoppeln.

(Der Bitcoin ist immer noch mit weitem Abstand die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung - Quelle: coinmarketcap.com)

Der Kryptomarkt ist nervös vor dem FOMC Meeting

In den letzten Tagen zeigte sich der gesamte Markt im Allgemeinen und der Bitcoin im speziellen sehr nervös. So wurde entgegen aller Prognosen und positivnr Nachrichten ein Ausbruch nach unten im Kurs verzeichnet. Dass die Zinsen in den USA aufgrund der höheren Inflation noch für eine längere Zeit hoch bleiben könnten, scheint dem Markt und den Anlegern nach wie vor auf den Magen zu schlagen.

Im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank, die vor Kurzem das erste Mal in der Geschichte den Leitzins vor der amerikanischen Notenbank gesenkt hatte, sieht es derzeit danach aus, als würde diese unter ihrem Vorsitzenden Jerome Powell bisher besonnener reagieren. In den letzten Tagen korrigierte der Bitcoin-Kurs daher. Derzeit sieht es allerdings danach aus, als könnte er sich am EMA 50 wieder gefangen haben.



(In den letzten Tagen korrigierte der Bitcoin-Kurs, scheint sich jetzt aber am EMA 50 wieder zu erholen - Quelle: Tradingview)

Obwohl viele Anleger bereits seit Langem auf den Ausbruch nach oben warten und auch immer ungeduldiger werden, scheint es derzeit nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe der Kurs wieder gen Norden läuft. Wenn das geschieht, könnte diese Wende auch die Altseason einläuten, wie verschiedene Analysten immer wieder betonen. In dieser könnten Trader und Investoren auch mit kleineren Coins wieder ein Vermögen verdienen. Sofern sie das nötige Marktwissen und die Erfahrung besitzen. Vor allem das Wissen können sie sich auf der beliebten Plattform 99Bitcoins aneignen.

