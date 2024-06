© Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa



Isoliert betrachtet sehen die Zuflüsse der letzten Wochen in die Bitcoin-Spot-ETFs fantastisch aus. Warum der Kurs noch nicht an Fahrt aufnimmt, analysiert unser Gastautor und Kryptoexperte Alexander Mayer.Nach einer schwächeren Phase seit dem Erreichen des neuen Bitcoin-Allzeithochs im März fließen seit ein paar Wochen wieder täglich dreistellige Millionen-Beträge in die ETF-Märkte. Dennoch bleibt der Bitcoin-Kurs in einer Seitwärts-Range gefangen, die ihn unter der Marke von 71.500 US-Dollar hält. Während das kurzfristige Momentum durch den Verlust des exponentiellen 21-Tage-Trends zuletzt wieder verloren gegangen ist, konnte der 50-Tage-Trend im gestrigen Handel als charttechnische …