Bitcoin News: Indikator bullisch - Trendwende im Juli?

Bitcoin läuft seitwärts, der Kurs hat sich abgekühlt und der Fear-and-Greed-Index verharrt im neutralen Zustand, während der RSI auf Tagessicht sogar bereits einen überverkauften Zustand indiziert. Nun könnte sich also ein antizyklischer Einstieg anbieten, oder?

Warren Buffett, als Star-Investor, folgt ganz grundsätzlich einmal einer antizyklischen Investmentstrategie. Er kauft Aktien, wenn sie unbeliebt und unterbewertet sind, und verkauft, wenn sie überbewertet und stark nachgefragt sind. Dieses Vorgehen widerspricht dem Markttrend, ermöglicht jedoch den Kauf zu niedrigen Preisen und den Verkauf zu hohen Preisen.

Diese antizyklische Strategie von Warren Buffett lässt sich natürlich auch auf den Kryptomarkt und Bitcoin übertragen, da diese in bestimmten Zyklen verharren. Investoren könnten kaufen, wenn die Preise niedrig und unbeliebt sind, und verkaufen, wenn sie hoch sind. Dabei sollten jedoch stets verschiedene Indikatoren und Marktbedingungen berücksichtigt werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mittlerweile tendieren erste Indikatoren bereits wieder bullisch. Schauen wir uns an, warum Experten nun eine Trendwende im Juli 2024 prognostizieren.

Bitcoin Ausblick: Trendwende im Juli wird wahrscheinlicher

Der Analyst Ali Martinez identifiziert aktuell eine spannende Saisonalität bei Bitcoin, da historische Daten zeigen, dass Bitcoin nach negativen Entwicklungen im Juni häufig im Juli stark zurückkehrt. In der Vergangenheit hat Bitcoin also im Juli im Durchschnitt eine Rendite von 7,98 Prozent und eine Medianrendite von 9,60 Prozent erzielt. Diese saisonale Tendenz deute somit darauf hin, dass Bitcoin nach Rücksetzern im Juni regelmäßig eine Erholungsphase durchläuft. Anleger könnten daher optimistisch sein, dass auch in diesem Jahr ein bullischer Juli bevorsteht.

Historically, when Bitcoin has had a negative June, it tends to bounce back strongly in July. In fact, $BTC has shown an average return of 7.98% and a median return of 9.60% during this month. pic.twitter.com/fJaIwc7Eob - Ali (@ali_charts) June 30, 2024

Der nächste Analyst beobachtet aktuell einen signifikanten Rückgang der Network True Hashrate bei Bitcoin, vergleichbar mit den Niveaus während des FTX-Crashs. Dies deutet darauf hin, dass viele Miner ihre Aktivitäten eingestellt haben und kurz vor der Kapitulation stehen. Eine solche Kapitulation bedeutet oft, dass Miner ihre Bestände verkaufen, was kurzfristig den Bitcoin-Preis belastet.

Historisch gesehen, signalisiert eine Miner-Kapitulation jedoch häufig eben auch, dass das meiste Negative bereits im Preis eingepreist ist und der Abwärtsdruck nachlässt. Sobald die schwächsten Marktteilnehmer kapitulieren und ihre Positionen aufgeben, könnte der Markt ein Tief erreicht haben. Diese Phase markiert oft den Beginn einer Erholung, was die Bodenbildung und eine positive Preisentwicklung in der nahen Zukunft wahrscheinlich macht.

Bitcoin Network True Hashrate Drawdown.



Miners are currently approaching capitulation areas near the levels of the FTX collapse.



Their drawdown is as heavy as during that period.



Just a matter of time until this market starts to reverse. pic.twitter.com/QTwubKTJcG - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 29, 2024

Die derzeitige Miner-Kapitulation bei Bitcoin deutet darauf hin, dass das Verlaufstief näher rücken könnte. Historisch gesehen tritt nach solchen Phasen oft eine Erholung ein, da der Verkaufsdruck nachlässt. Allerdings gibt es aktuell noch kaum valide Anzeichen für eine Fortsetzung der aufwärtsgerichteten Trendbewegung. Die Marktbedingungen bleiben unsicher. Hier ist es unklar, wann genau eine nachhaltige Erholung einsetzen wird. Dennoch lässt die Kapitulation der Miner vermuten, dass ein lokaler Tiefpunkt in Reichweite sein könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.