© Foto: Dall-EBitcoin, Altcoins und ETFs zeigen erste Erholungssignale - Anleger hoffen auf nachhaltige Stabilisierung nach Wochen hoher Volatilität.Nach turbulenten Handelstagen präsentiert sich der Kryptomarkt am Mittwoch deutlich ruhiger. Die größten Kryptowährungen zeigen sich überwiegend stabil mit minimalen Auf- und Abwärtsbewegungen. Außerdem verzeichnen US-Krypto-ETFs nach Tagen massiver Abflüsse erstmals wieder kräftige Mittelzuflüsse - ein mögliches Signal für eine beginnende Bodenbildung. Kryptomarkt findet wieder Halt Bitcoin (BTC) handelt aktuell bei 108.127 US-Dollar und liegt damit rund 0,45 Prozent im Plus. Ethereum (ETH) notiert hingegen leicht im Minus bei 3.852 US-Dollar (-0,2 …Den vollständigen Artikel lesen ...
