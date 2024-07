EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

GFT AI Impact 1.0: Zeiteinsparungen von bis zu 90 Prozent in der Softwareentwicklung Signifikante Beschleunigung in realen Projekten bei europäischen und südamerikanischen Unternehmen nachgewiesen Stuttgart, 10. Juli 2024 - Die Erstellung von Software ist ein langwieriger, komplexer und fragmentierter Prozess. Dutzende von einzelnen Tools kommen dabei zum Einsatz. Eingebettete KI-Lösungen können diesen Prozess effizienter machen. In Pilotprojekten mit lateinamerikanischen Tier-1-Banken hat AI Impact von GFT signifikante Effizienzsteigerungen in der Softwareentwicklung gebracht: 85% schnellere Dokumentationserstellung

65% Zeitersparnis bei der Fehlerbehebung

85% schnellere Identifizierung neuer Schwachstellen

90% Beschleunigung bei der Story-Erstellung

80% schnellere Codeüberprüfung AI Impact beseitigt technische Schulden, erhöht die Effizienz der Entwickler und automatisiert Prozesse. Basierend auf den Erfahrungen aus diesen ersten Projekten stellt GFT nun AI Impact 1.0 vor. Die Lösung wurde im November 2023 als Beta-Version eingeführt. GFT führt AI Impact derzeit in einer Reihe von Tier-1-Banken, Versicherungsunternehmen und Infrastrukturunternehmen in Südamerika und Europa ein. In Brasilien laufen gegenwärtig fünf Projekte mit Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Einzelhandel und Gesundheit, sowie dem Finanzsektor. "Generative KI revolutioniert die Art und Weise, wie Software erstellt wird. Ich bin mir sicher, dass es keine Softwareentwicklung ohne KI mehr geben wird. Schon heute ist jeder, der Software ohne KI entwickelt, deutlich im Nachteil", sagt GFT Co-CEO Marco Santos. "Mit AI Impact stellen wir sicher, dass unsere Kunden zu den ersten gehören, die von dieser Revolution profitieren." AI Impact 1.0 ist eine Suite von sieben Tools, die bei verschiedenen Schritten des Softwareentwicklungsprozesses helfen. Sie helfen bei der Erstellung von Stories und der Schätzung ihres Aufwands und ihrer Komplexität, der Codeüberprüfung, der Erkennung von Schwachstellen und ihrer Korrektur, der Dokumentation und dem Testen von Code. AI Impact ist Teil des GFT AI.DA Marketplace , einer Plattform, die prädiktive und generative KI-Technologien und Datenanalysen kombiniert. Der GFT AI.DA Marketplace fördert die Entwicklung und Einführung von KI-Anwendungen durch die Bereitstellung einer umfassenden Sammlung von Anwendungsfällen, Methoden, Referenzarchitekturen und vorkonfigurierten Lösungen. Dies hilft, die digitale Transformation deutlich zu beschleunigen. Diese Pressemitteilung steht auch im GFT Newsroom zum Download bereit. Ihre Kontakte GFT Presse

Über GFT - Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente, erstellen implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de https://www.gft.com/de/de/blog www.linkedin.com/company/gft-technologies www.twitter.com/gft_de



