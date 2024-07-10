DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LOGICOR FIN. 18/25 MTN XS1909057306 11.07.2024 HZE/EOT
LOGICOR FIN. 22/25 MTN XS2431318711 11.07.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LOGICOR FIN. 18/25 MTN XS1909057306 11.07.2024 HZE/EOT
LOGICOR FIN. 22/25 MTN XS2431318711 11.07.2024 HZE/EOT