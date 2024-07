Top Trader erklärt: "Bitcoin bricht bald aus und wenn er das tut, steigt er auf 100.000 Dollar"

Nach einigen kräftezehrenden Wochen und immer düsterer werdenden Prognosen ist es endlich geschehen. Der Bitcoin scheint endlich seinen Boden gefunden zu haben! Obwohl die wichtige Unterstützungslinie bei 56.500 Dollar zuerst gebrochen wurde, konnte der Kurs des Bitcoins relativ schnell wieder darüber notieren.

Viele Anleger fragen sich natürlich derzeit, wie nachhaltig der Anstieg im Bitcoin ist und ob er jetzt wieder in den Steigflug übergeht. Dieser Frage hat sich auch der auf X (ehemals Twitter) bekannte Analyst Crypto Rover angenommen. Dabei prognostiziert er seinen über 800.000 Followern, dass er von einem Anstieg auf 100.000 Dollar im Bitcoin ausgeht, sobald eine aktuelle Chartformation gebrochen ist.

(Die Unterstützung bei 56.500 Dollar wurde erst kurz durchbrochen, allerdings konnte sich der Kurs danach stabilisieren - Quelle: Tradingview.com)

Der Bitcoin muss aus der Keilformation ausbrechen

Crypto Rover identifiziert im Bitcoin-Chart eine markante Keilformation, in der sich der Kurs derzeit bewegt. Diese ist stark nach unten geneigt, was für einen bullischen Keil spricht. Dieser müsste an der oberen Trendlinie ausbrechen, damit dieser Widerstand gebrochen würde. Aktuell sieht es auch sehr stark danach aus, als wäre ein Ausbruch nach oben deutlich wahrscheinlicher als der Ausbruch nach unten, dessen Gefahr zwar nicht zu 100 % gebannt, aber aktuell etwas entschärft ist.

This Bitcoin falling wedge will breakout soon.



And once it does, it will send $BTC to $100k. pic.twitter.com/lh3xmR1V0C - Crypto Rover (@rovercrc) July 10, 2024

Beim Bruch durch die Keilformation wäre der nächste große Widerstand das alte Doppelhoch aus Anfang Juni mit dem Hochpunkt bei 71.958 Dollar. Die nächste Etappe auf dem Weg zu 100.000 Dollar wäre danach das Allzeithoch bei 73.750 Dollar. Dieses könnte einen massiven Widerstand darstellen. Sollte es aber gebrochen werden, könnte ein weiteres positives Ereignis den Markt treiben. Nämlich die Altcoin Season, in der viele kleinere Coins stärker performen als der Bitcoin. In dieser könnten Anleger wieder fantastische Renditen erzielen. Vorausgesetzt, sie haben das nötige Wissen über den Handel mit Kryptowährungen. Eine Plattform, die dieses Wissen seit Jahren vermittelt, ist 99Bitcoins.

99Bitcoins launcht seinen eigenen Coin

99Bitcoins hat sich am Kryptomarkt einen Namen gemacht, da die Plattform über die Jahre tausende Trader ausgebildet hat. So hat sich die Plattform eine riesige Community mit über 700.000 Abonnenten aufgebaut. Diese scheinen das neueste Projekt von 99Bitcoins, den $99BTC-Token, bereits voll zu unterstützen. Denn bereits nach kurzer Zeit im Presale konnte der Coin fast 2,4 Mio. Dollar einsammeln. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass das erst der Anfang sein könnte und die große Nachfrage erst bevorsteht.

(Durch die riesige Community von 99Bitcoins konnte der Coin schon fast 2,4 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Schon bald sollen $99BTC-Tokens von 99Bitcoins über 'Learn to Earn" an die Nutzer der Plattform ausgegeben werden. Außerdem sind exklusive Events und spezielle Lerninhalte für Investoren in $99BTC vorgesehen. Die Krönung dürfte derzeit aber die Staking-Funktion darstellen. Diese gibt Anlegern derzeit einen jährlichen APY von über 705 % pro Jahr als Rendite! Diese kann zwar sinken, wenn sich mehr Coins im Pool befinden, allerdings ist der APY so hoch, dass selbst eine Halbierung ein Vielfaches des Durchschnitts darstellen würde. Die Zeichen stehen also gut dafür, dass $99BTC nach dem Start ein voller Erfolg wird. Anleger, die den Coin noch im Presale gekauft haben, könnten dabei große Gewinne erzielen.

