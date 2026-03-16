© Foto: Dall-EBitcoin nimmt wieder Kurs nach oben und zieht Altcoins mit, während Anleger auf eine mögliche Fortsetzung der Rallye durch mögliche Fed-Signale hoffen.Der Kryptomarkt zeigt sich zu Wochenbeginn stark und setzt sich von der insgesamt schwachen Stimmung an vielen traditionellen Märkten ab. Bitcoin klettert am Montagmorgen über die Marke von 74.000 US-Dollar und notiert damit 3,5 Prozent höher als am Vortag. Auf Wochensicht summiert sich das Plus der größten Kryptowährung auf 10 Prozent. Auch der breite Altcoin-Markt verzeichnet kräftige Zugewinne. Ethereum legte mehr als sieben Prozent zu und notiert derzeit bei 2.260 US-Dollar. XRP steigt um 5,3 Prozent, während BNB etwa drei Prozent zulegt. …Den vollständigen Artikel lesen
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