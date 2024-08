Forage FTE Drilling hat erste Bohrphase von drittem Bohrloch abgeschlossen und Major Drilling Group International Inc. hat mit zweiter Phase von Kernbohrungen begonnen

15. August 2024 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss der ersten Bohrphase des dritten Bohrlochs beim Salzprojekt Robinsons River (das "Konzessionsgebiet") in der Nähe von Stephenville in Neufundland und Labrador sowie den Beginn der zweiten Bohrphase bekannt zu geben. Die Bohrungen werden von den Firmen Forage FTE Drilling ("FTE") und Major Drilling International Inc. ("Major Drilling") mit Unterstützung und unter der Aufsicht von RESPEC Consulting Inc. ("RESPEC"), dem beratenden Partner des Unternehmens, durchgeführt. RESPEC ist Marktführer in der Planung, Entwicklung und dem Betrieb von unterirdischen Kavernenspeichern.

Im Rahmen der ersten Bohrphase bohrte FTE mittels rückwärts gefluteter Doppelkopfbohrung und Verrohrung bis zu 327 m. Major Drilling hat mit der zweiten Bohrphase mittels Diamantbohrungen begonnen, die von 327 m bis auf etwa 1.000 m reicht. Ziel dieser Bohrungen ist es, die Tiefe der Salzstrukturen zu bestätigen und die geologischen und geochemischen Eigenschaften der Salzstrukturen sowie des übrigen Gesteins zu erkunden. Zusätzlich zu den von RESPEC durchzuführenden Untersuchungen der Kernproben aus den Bohrungen samt Datenerfassung wird das Unternehmen auch der University of Alberta Kernproben für Wasserstoffversuche und Probenahmen zur Verfügung stellen. Am 29. April 2024 erhielt das Kooperationsprojekt zwischen Vortex und der University of Alberta mit dem Titel "Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts" (Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in kanadischen Salzstöcken und flach lagernden Salzschichten) eine Zuwendung aus dem "Alberta Innovates Funding"-Programm in Höhe von 1,2 Millionen Dollar.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer, sagte: "Wir freuen uns, dass wir die erste Bohrphase abgeschlossen haben und mit der zweiten Bohrphase des dritten Kernbohrlochs fortfahren können. Vortex hat intensiv mit RESPEC und den Bohrunternehmen zusammengearbeitet, um ein umfassenderes und solideres Bohrprogramm für das dritte Bohrloch zu konzipieren, von dem wir glauben, dass es die besten Chancen für einen Explorationserfolg aufweist. Wir freuen uns darauf, die Bohrung des dritten Kernbohrlochs abzuschließen und mit den Tests an den daraus gewonnenen Bohrkernen zu beginnen."

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinson River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinson River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen sondiert derzeit Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens auf dem Projekt beziehen, einschließlich der geplanten Bohrungen auf dem Projekt, des Ziels und der Ziele der Bohrungen und der Gewinnung von Bohrkernen aus den Bohrungen, die vom Unternehmen, RESPEC und der University of Alberta analysiert werden können, sowie auf die Überzeugung des Unternehmens, dass das Design des aktuellen Bohrprogramms, das auf dem Projekt durchgeführt wird, die geologischen Herausforderungen, die bei den Bohrungen in den Löchern eins und zwei aufgetreten sind, bewältigen wird.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen bzw. Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auch Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, sein Bohrprogramm durchzuführen, einschließlich der Annahme, dass es bei der Durchführung der geplanten Bohrung erfolgreich sein wird und dass diese Bohrungen die erwarteten Informationen und die gewünschten Ergebnisse liefern werden.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die Exploration im Projekt nicht in der Art und Weise und innerhalb des Zeitrahmens fortgesetzt wird, wie es derzeit geplant ist, oder überhaupt nicht; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise keinen Hinweis auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts geben; und dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen kann, auch aufgrund von Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wie etwa geologische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76554Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76554&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92905D1042Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18384367-vortex-energy-beginn-zweiter-bohrphase-drittem-kernbohrloch-salzprojekt-robinsons-river