BitMobile, ein Unternehmen, das bei der mobilen Blockchain-Revolution und neuen Technologien in Afrika Pionierarbeit leistet, freut sich, eine bahnbrechende Partnerschaft mit Bybit, einer führenden Handelsbörse, bekannt zu geben.

JOHANNESBURG, SÜDAFRIKA / ACCESSWIRE / 15. August 2024 / Ziel der Partnerschaft ist es, mit dem neuen Blockchain-Handy von BitMobile, dem Phenix X, ein unvergleichliches Nutzererlebnis zu bieten. Diese Zusammenarbeit bündelt die Stärken beider Unternehmen, um den Nutzern Spitzentechnologie und Bildungsressourcen an die Hand zu geben und eine nahtlose Integration von Blockchain-Innovationen, DeFi (dezentrales Finanzwesen), Handel und Mobiltechnologie zu gewährleisten.

"Mit dieser Zusammenarbeit mit Bybit machen wir einen bedeutenden Schritt nach vorne in unserer Mission, innovative Blockchain- und Handelstechnologien nahtlos in den Alltag zu integrieren. Durch die Bereitstellung umfangreicher Bildungsinhalte geben wir den Nutzern die Werkzeuge und das Wissen an die Hand, das sie brauchen, um sich in der digitalen Finanzlandschaft zurechtzufinden. Wir freuen uns auf die für unsere Nutzer positiven Auswirkungen", erklärt Brian Maw, CEO von BitMobile.

Eckdaten der Partnerschaft

- Individuelle Bybit-Prämien für Phenix X-Nutzer: Phenix X-Nutzer, die an der Bybit-Börse (unserer Vertrauenspartner) einzahlen und handeln, erhalten exklusive Prämien, darunter Handelsboni, Airdrops und Merchandise. Diese Benutzer haben auch exklusiven Zugang zu umfangreichen Online- und Offline-Bildungskursen zu den Themen Blockchain, Web3 und Handel mit digitalen Vermögenswerten.

- Einbindung in Posteingang und Webportal: Die Phenix X-Produktverpackung und das Phenix X-Webportal werden Bybit-Beschilderungen und ausführliche Anleitungen aufweisen, sodass die Benutzer alle benötigten Informationen sofort zur Hand haben. Die dezentralen Anwendungen (dApps) von Bybit (BYBIT) werden ebenfalls auf dem Phenix X-Portal präsent sein.

- Virtual-Reality-Bildungsinhalte: BitMobile und Bybit werden in Zusammenarbeit umfassende Virtual-Reality-Bildungsinhalte entwickeln. Dazu gehören benutzerspezifische Dokumentationen, branchenspezifische Themen wie Handelsstrategien und Verfahren zur Unterstützung von Kundenaufklärung und Akquisitionsstrategien.

- Unmittelbare Partner-Marketingaktivitäten: Beide Parteien werden sofort mit gemeinsamen Marketingaktivitäten beginnen, um die Reichweite und Wirkung dieser Zusammenarbeit zu maximieren.

- Ausbau des Affiliate-Programms: Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das Partnernetz von Bybit durch die Gewinnung tausender neuer Partner (Affiliates) deutlich auszubauen. Mit diesem Zugewinn wird die Größe der Nutzerbasis von Bybit erhöht, ein größeres Engagement gefördert und gleichzeitig Blockchain-Enthusiasten mit Phenix X bekannt gemacht.

Zur Anmeldeseite gelangen Sie über https://partner.bybit.com/b/bitmobile; verwenden Sie den BitMobile-Empfehlungscode 87448.

- Vermarktung des Phenix X: Es werden gemeinsame Anstrengungen unternommen, um Phenix X zu vermarkten und ein Bewusstsein für das Gerät und seine unglaubliche Technologie zu schaffen.

"Unsere Partnerschaft mit BitMobile steht komplett im Einklang mit Bybits Engagement für die Aufklärung von Nutzern und das Schaffen einer besseren Zugänglichkeit. Durch die Bereitstellung von Virtual-Reality-Bildungsinhalten und die Beseitigung von Zugangsbarrieren für unsere App stellen wir sicher, dass Nutzer in ganz Afrika und darüber hinaus die Ressourcen und Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um in der Welt des innovativen Handels erfolgreich zu sein. Zudem werden wir durch unsere Bemühungen, Tausende neuer Partner zu gewinnen und das Phenix X-Handy zu vermarkten, die Bekanntheit unserer innovativen Technologie und die entsprechende Auseinandersetzung damit merklich steigern. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie diese Zusammenarbeit gedeiht und unserer Community einen immensen Nutzen bringt", so Jordan Crypt, Strategic Affiliate Partnerships bei Bybit.

Brian Maw, CEO BitMobile im Cardano Center, Kapstadt

Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für BitMobile und Bybit im Rahmen ihrer fortgesetzten Bestrebungen, ihre jeweiligen Angebote in der sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft Afrikas innovativ zu gestalten und zu erweitern. Die Nutzer können eine nahtlose, integrierte Erfahrung mit dem Phenix X erwarten, ausgestattet mit den Tools und dem Wissen, um das Potenzial der Bybit-Plattform voll auszuschöpfen.

Weiterführende Informationen finden Sie unter BitMobile und Bybit.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bitmobiletech/

Facebook: https://www.facebook.com/BitMobileTech

X/Twitter: https://x.com/BitMobileTech

Kontakt:

Bitmobile

Chris Benedict

1-844-724-8911

mailto:chris@bitmobiletech.com

Bybit

Website: bybit.com

Email: support@bybit.com

Bitmobile, Pty (ZA) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Finnovant, Inc.

QUELLE: Finnovant Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76556Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76556&tr=1



