NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach ihrer sehr starken Vorwoche etwas weiter zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Montag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent im Plus auf 40.802 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent höher erwartet. Der marktbreite S&P 500 sollte ebenfalls zunächst zulegen und steuert bereits wieder ein Rekordhoch an.

Die Blicke der Anleger richten sich aktuell auf das Ende der Woche startende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. Wenige Tage vor diesem Ereignis sprachen sich US-Währungshüter für eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Fed aus.

Jüngste Konjunkturdaten hätten "mehr Zuversicht" gegeben, dass die Inflation unter Kontrolle sei, sagte etwa die Präsidentin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly, in einem Interview mit der "Financial Times". Es sei an der Zeit, eine Anpassung der Kreditkosten in Betracht zu ziehen.

Unter den Einzelwerten gewannen die Aktien von AMD im vorbörslichen US-Handel 2,5 Prozent. Die Halbleiterfirma übernimmt den Serverhersteller ZT Systems.

Die Papiere von HP litten unter einem Analystenkommentar und fielen vorbörslich um mehr als zwei Prozent. Die Bank Morgan Stanley sieht bei den Markterwartungen für den Computer-Hardware-Hersteller nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial.

Die Anteilsscheine von Estée Lauder schwankten im vorbörslichen US-Geschäft stark und lagen zuletzt moderat im Plus. Das Kosmetikunternehmen hatte eine überraschend schwache Gewinnprognose für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Auch das Umsatzziel enttäuschte. Estée Lauder verwies auf einen anhaltenden Rückgang der Erlöse im Bereich der Luxuskosmetik in China, was auf eine "anhaltend schwache Stimmung unter den chinesischen Verbrauchern" hindeute. Gleichwohl hatten die Quartalszahlen positiv überrascht./la/ngu

