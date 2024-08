Neckarsulm/Stuttgart (ots) -- Strategischer Schulterschluss: Unternehmen der Schwarz Gruppe und VfB Stuttgart treiben digitale Souveränität und Kreislaufwirtschaft voran.- Schwarz Digits wird mit XM Cyber "Offizieller Cyber Security Partner des VfB Stuttgart" und mit STACKIT "Offizieller Cloud Service Partner des VfB Stuttgart".- PreZero setzt sich als "Offizieller Partner der Kreislaufwirtschaft des VfB Stuttgart" für ein nachhaltiges Waste Management und Ressourcenschonung am Vereinsstandort ein.Der VfB Stuttgart und die Unternehmen der Schwarz Gruppe machen sich ab sofort gemeinsam für Ressourcenschonung im Profifußball und digitale Souveränität stark. Die Partnerschaft hat zum Ziel, für höchste Datensicherheit zu sorgen und die Fans des Vereins für Kreislaufwirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit zu begeistern.Verlässliche Verteidigung - auch im digitalen Raum"Der VfB Stuttgart setzt beim Schutz seiner gesamten IT-Infrastruktur und seiner Daten auf die souveränen Lösungen von Schwarz Digits. Wir freuen uns sehr über dieses Vertrauen in unser Know-how und blicken in die gleiche Richtung wie der Champions-League-Teilnehmer. Gemeinsam verfolgen wir die Vision, innovativ, digital, nachhaltig und international zu handeln", betont Rolf Schumann, Co-CEO bei Schwarz Digits. "Wir begrüßen es daher sehr, dass der VfB sich den Herausforderungen des digitalen Wandels stellt. Mit XM Cyber und STACKIT hat der Verein sich für starke Mitspieler und tatkräftige Experten für alle Fragen rund um die digitale Souveränität entschieden", ergänzt Christian Müller, Co-CEO bei Schwarz Digits.Die IT- und Digitalsparte Schwarz Digits treibt mit zukunftsweisenden Lösungen die Bereiche Cyber Security und Cloud bei dem Fußballclub voran. Mit XM Cyber behält der VfB Stuttgart seine IT-Infrastruktur an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr voll automatisiert im Blick. So kann der Verein Schwachstellen identifizieren und beheben, noch bevor Angreifer diese für eine Cyberattacke nutzen können. Dank der datensouveränen Cloud Services von STACKIT wird die große Menge an Daten von Spieltagen, aber auch von Fans, Mitarbeitern und Anhängern in Deutschland verarbeitet und gehostet.Gemeinsam am Ball für mehr NachhaltigkeitPreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe, unterstützt mit dem VfB Stuttgart einen neuen starken Partner bei seiner Transformation hin zu einem schonenderen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Durch die Kooperation wird der VfB Stuttgart zu einem Vorreiter in Baden-Württemberg auf der ambitionierten "Road to Zero Waste". Gemeinsam verbessern PreZero und der schwäbische Fußballclub die Abfallquoten in der MHP Arena, der Heimspielstätte des Vereins. Die beiden Partner führen im Zuge dessen Trennsysteme ein und planen, die Menge an Restabfall deutlich zu senken. Damit soll sich die MHP Arena für eine unabhängige Zertifizierung als "Road-to-Zero-Waste-Arena" qualifizieren."Der VfB Stuttgart steht als einer der beliebtesten Fußballvereine Deutschlands für Werte wie Fairplay, Verbundenheit zur Region, Zusammenhalt und eine hohe Leistungsbereitschaft - und das, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Im Rahmen unserer Partnerschaft setzen wir gemeinsam ein Zeichen für Klimaschutz und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen in der Region Stuttgart. Seite an Seite bringen wir Kreislaufwirtschaft aufs Feld, in den Sport und in die Gesellschaft", erklärt Wolf Tiedemann, Vorstandsvorsitzender PreZero International.Passgenaue Partnerschaft - hohe Sichtbarkeit für Wertstoffmanagement und Cybersicherheit"Mit Schwarz Digits und PreZero haben wir zwei Sparten einer der bedeutendsten Unternehmensgruppen unserer Region als Partner für den VfB gewonnen. Diese Zusammenarbeit besitzt enormes Potenzial und nach intensiven, vertrauensvollen Gesprächen sind wir sehr stolz auf diesen Meilenstein. Einmal mehr zeigt sich: Unter dem Motto 'Aus der Region - für die Region' gehen wir gemeinsam einen wichtigen Schritt in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft des VfB Stuttgart", erklärt Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart 1893 AG. "Der Startschuss für die Partnerschaft mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe eröffnet eine Vielzahl an Möglichkeiten und ist für alle Parteien der Beginn einer umfangreichen Kooperation. Unsere Zusammenarbeit mit Schwarz Digits wird unserer digitalen Transformation und unseren Bestrebungen rund um Cybersicherheit und Cloud einen starken Boost geben. Mit PreZero, einem der führenden Umweltdienstleister in Europa, erreichen wir einen enormen Verstärker in Sachen Nachhaltigkeit - in unserer Arena, im Alltag und perspektivisch auch gemeinsam mit unseren weiteren Partnern. Wir teilen die Vision, gesellschaftlich relevante Themen zu fördern, und werden hierfür unsere Kooperation mit Schwarz Digits und PreZero sukzessive weiter intensivieren. Die inhaltliche Schnittmenge, gepaart mit der vertraulichen Atmosphäre unserer Gespräche der letzten Monate, ist eine starke Basis hierfür", ergänzt Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb der VfB Stuttgart 1893 AG.Mit Marketingmaßnahmen wie der Bandenwerbung bei Bundesliga-Heimspielen des VfB, der Logoplatzierung auf Interviewboards und dem Branding von mobilen Abfalleimern auf dem Clubgelände schaffen die Unternehmen der Schwarz Gruppe gemeinsam mit dem Traditionsverein Aufmerksamkeit für digitale Souveränität und die "Road to Zero Waste". Nicht wiederverwertbare Abfälle vermeiden und möglichst viel recyceln - das macht diesen Ansatz aus. Wertstoffe werden dabei erneut genutzt, wo immer das möglich ist. 