Tagesausblick 30.08.2024: So reagiert der Markt auf die Zahlen von Nvidia und Salesfoce

Die Aktienmärkte stiegen, während die Anleihen fielen, da die neuesten Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft trotz hoher Zinssätze der Federal Reserve stabil bleibt. Nvidia. verzeichnete einen Rückgang von 3 %, nachdem die Unternehmensprognose nicht überzeugte. In den frühen Handelsstunden in New York zeigten die Aktien einen leichten Anstieg, was darauf hindeutet, dass der S&P 500® sich erholen könnte, auch wenn eines seiner größten Unternehmen Verluste hinnehmen musste. Die Renditen der Staatsanleihen stiegen, während die Swap-Händler ihre Wetten auf Zinssenkungen leicht reduzierten. Europäische Aktien waren kurz davor, ein Rekordhoch zu erreichen, unterstützt durch starke Unternehmensgewinne. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im Zeitraum von April bis Juni mit einer annualisierten Rate von 3 %, was eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Schätzung von 2,8 % darstellt. Der Hauptmotor des Wirtschaftswachstums, die privaten Konsumausgaben, stiegen um 2,9 %, im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 2,3 %. Ein separater Regierungsbericht zeigte, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 231.000 nahezu unverändert blieben.

Unternehmen im Fokus Trotz Quartalsbericht, der über den Erwartungen lag, rutschten die Aktien von Nvidia am Mittwoch nachbörslich deutlich ins Minus. Auslöser sind die Prognosen rund um das kommende Chipsystem "Blackwell", bei dem es unbeantwortete Fragen zum Produktionsverfahren und auch Bedenken bezüglich der Profitabilitätsprognose gibt. Dies zog auch andere US-Halbleitertitel wie Micron Technology oder AMD nach unten. Mit regulärem Handelsstart in den USA am heutigen Tag ist das Bild dann aber nicht mehr ganz so trüb. Die Aktien von Infineon Technologies zeigen sich davon unbeindruckt und zählen zu den Tagesgewinnern im DAX®. Neben Nvidia veröffentlichte mit Salesforce auch ein weiteres US-Tech-Unternehmen jüngst seine Zahlen. Die Anhebung der Gewinnprognose für das Gesamtjahr kam bei den Anlegern gut an. Der SAP-Konkurrent rechnet im Geschäftsjahr 2025 nun mit einem Gewinn je Aktie (EPS) von knapp über 10 US-Dollar. Ebenso wurde die Erwartung bei der bereinigten operativen Marge angehoben. Die Umsatzerwartung bleibt hingegen unverändert bei rund 38 Milliarden US-Dollar. Das deutsche Pendat SAP konnte von dieser positiven Stimmung ebenfalls profitieren und notiert deutlich im Plus.

Wichtige Termine:

Einzelhandelsumsätze (Jahr) - Deutschland

Verbraucherpreisindex (Jahr) - EuroZone

Verbraucherpreisindex (Monat) - EuroZone

PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) - USA

PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) - USA

Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Quartal) - USA

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.462/17.033/17.675/18.000 Punkte

Der DAX® hat im heutigen Handelsverlauf nicht nur mehrfach die Widerstandsmarke bei 18.890 Punkten durchbrochen, sondern einen neuen Höchststand bei 18.936 Punkten eingelockt. Zum Handelsschluss steht der deutsche Leitindex bei 18.902 Punkten. Das Momentum ist derzeit auf der Seite der Bullen. Beflügelt wird der Markt weiterhin durch die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung durch die Notebnank Federal Reserve in den USA. Diese makroökonomische Tendenz könnte den Ausschlag dafür geben, ob der DAX® in den kommenden Tagen nachhaltig über seine Widerstandsmarke zu neuen Höhen ausbricht oder zurückprallt. In diesem Fall sollten Investoren die Unterstützungsmarken, zunächst bei 18.000 Punkten, nicht aus den Augen verlieren.

DAX® in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 24.08.2023 - 29.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 30.08.2019 - 29.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 86,01 * 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 102,78 ** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 107,35 *** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2024; 17:15 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,99* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,20 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,17 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,27 * 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2024; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

