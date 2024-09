Herford (ots) -Die Finanzbranche erlebt eine neue Ära der Effizienz und Personalisierung dank künstlicher Intelligenz. Die IVB Neue Medien GmbH, Betreiber des Portals Finanzleads.com (https://www.finanzleads.com), präsentiert eine bahnbrechende Möglichkeit für Finanzberater und Versicherungsmakler: den Einsatz von ChatGPT. Dieses KI-Tool verspricht, die Art und Weise, wie Berater mit ihren Kunden interagieren, grundlegend zu verändern - und das mit beeindruckender Effizienz.Im Folgenden geben wir Ihnen drei praxisnahe Tipps, um KI in Ihrer Finanzberatung optimal zu nutzen.1. Kundengespräche auf einem neuen Level vorbereitenFinanzberater und Versicherungsmakler können ab sofort auf die Expertise der Künstlichen Intelligenz zurückgreifen, um personalisierte Gesprächsleitfäden zu erstellen. Mit nur wenigen Eingaben verwandelt das KI-Tool bestehende Kundendaten in maßgeschneiderte Empfehlungen und Argumentationshilfen. Die Kundenansprache wird dadurch nicht nur präziser, sondern auch überzeugender - ein klarer Vorteil im Wettbewerb.Praxistipp: Der Berater gibt die relevanten Informationen des Kunden, wie Alter, finanzielle Ziele, bisherige Anlageentscheidungen und bevorzugte Risikoklasse, in ChatGPT ein. Anschließend definiert er das Ziel des Gesprächs, etwa eine neue Anlagestrategie vorzustellen oder eine bestehende Versicherung zu optimieren.Ihr persönlicher Booster: Der Berater kann ein hochgradig personalisiertes Gespräch führen, das nicht nur das Vertrauen des Kunden stärkt, sondern auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kunde den vorgeschlagenen Maßnahmen zustimmt.2. Kommunikation, die überzeugt - mit minimalem AufwandDas Versenden personalisierter E-Mails kann zeitaufwändig sein. Hier kommt ChatGPT ins Spiel: Das Tool erstellt individuell angepasste E-Mail-Vorlagen, die direkt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Dies ermöglicht es Beratern, schneller und gezielter auf Anfragen zu reagieren und so die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.Praxistipp: Der Berater sammelt wichtige Informationen über den Kunden, wie kürzlich geführte Gespräche, aktuelle Finanzprodukte sowie spezifische Interessen oder Anliegen des Kunden. Anschließend gibt er diese Informationen in ChatGPT ein und bestimmt die Art der benötigten E-Mail, beispielsweise eine Follow-up-Nachricht nach einem Beratungsgespräch oder ein Angebot für ein neues Finanzprodukt. Daraufhin erstellt das Tool eine maßgeschneiderte E-Mail-Vorlage, die die relevanten Informationen und Empfehlungen in einem professionellen und ansprechenden Ton formuliert.Ihr persönlicher Booster: Durch die Nutzung von KI kann der Berater schnell und effizient personalisierte E-Mails erstellen, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und besseren Chancen auf eine positive Rückmeldung führt.3. Proaktive Kundenbetreuung durch Antizipation von BedürfnissenDer wohl beeindruckendste Vorteil von Künstlicher Intelligenz ist seine Fähigkeit, zukünftige Kundenbedürfnisse zu antizipieren. Durch die Analyse vergangener Interaktionen und aktueller Markttrends hilft das Tool Beratern, ihren Kunden bereits Lösungen anzubieten, bevor diese überhaupt danach fragen. Diese vorausschauende Beratung schafft Vertrauen und steigert die Abschlussquote erheblich.Praxistipp: So könnte der Chat-Auftrag für ChatGPT aussehen "Analysiere die letzten drei Gespräche mit meinem Kunden, bei denen wir über Altersvorsorge und Anlagestrategien gesprochen haben. Der Kunde hat kürzlich Interesse an nachhaltigen Investitionen gezeigt. Basierend auf aktuellen Markttrends und den bisherigen Interaktionen, welche zukünftigen Bedürfnisse könnte der Kunde haben? Erstelle dazu drei konkrete Vorschläge, die ich dem Kunden proaktiv anbieten kann."Ihr persönlicher Booster: Werden Sie mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz kreativer als je zuvor. Das komplette Finanzwissen der Welt steht Ihnen zur Verfügung in Form eines Chats. Multiplizieren Sie Ihre Fähigkeiten und bringen Ihren Umsatz auf ein neues Niveau.Der Wettbewerbsvorteil von morgen, schon heute nutzenMit ChatGPT eröffnet sich für Finanzberater und Versicherungsmakler eine neue Welt der Kundenkommunikation. "Die Möglichkeit, personalisierte und effiziente Beratung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz anzubieten, gibt unseren Beratern einen klaren Vorsprung", erklärt Michael Ruprecht, Geschäftsführer der IVB Neue Medien GmbH und Betreiber des Lead Portals Finanzleads.com (https://www.finanzleads.com).Die Anwendung von KI ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern ein echter Gamechanger, der Beratern ermöglicht, ihre Umsätze zu steigern und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau zu heben.Über den AutorFinanzleads.com (https://www.finanzleads.com) ist seit 2012 in der Branche tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Neukundenakquise für Finanzberater so effektiv wie möglich zu gestalten. Mit der Einführung der Multi-Lead-Technologie setzt Finanzleads.com seine Tradition der Innovation fort und festigt seine Position als einer der führenden Anbieter von Lead-Generierungslösungen in der Finanzdienstleistungsbranche.