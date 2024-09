Bad Homburg v. d. H. (www.fondscheck.de) - Am Dienstag, den 03. September erreichte der Deutsche Aktienindex DAX ein Rekordhoch, so Hans Peter Schupp, Vorstand der Fidecum AG und Manager des Fidecum Contrarian Value Euroland Aktienfonds (ISIN LU0370217688/ WKN A0Q4S5, C EUR DIS).Fast gleichzeitig hätten Wirtschaftsforscher der deutschen Industrie eine düstere Zukunft verheißen. Von "Sturzflug" sei da die Rede, vom "freien Fall". Wie passe das zusammen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...