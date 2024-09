Bonn (ots) -Drogerie-Apps sind sogar noch beliebter als Händler-Apps anderer Branchen. Laut der Simon-Kucher Händler-App-Studie ist der digitale Vorsprung vor allem dm und Rossmann zu verdanken. So verwendet mit 75 Prozent bereits jeder dritte Händler-App Nutzer die mobile Software von dm. Ganze 70 Prozent nutzen die Konkurrenz-App von Rossmann. Überdurschnittlich beliebt sind bei Drogerie-Apps dabei vor allem die Funktionen für Click & Collect sowie mobiles Bezahlen.- Digitaler Vorsprung: 80 % der Kunden nutzen Händler-Apps, bei Drogerie-Apps sind es ganze 96 %- Dm (75 %) meistgenutzte Drogerie-App vor Rossmann (70 %) und Müller (22 %)- Click & Collect Funktion wird bei Drogerien (29 %) fast doppelt so beliebt wie bei anderen Händlern (14 %)- Mobiles Bezahlen bei Drogerien wesentlich üblicher (29 %) als bei anderen Händlern (17 %)- 72 % finden, dass Drogerie-Apps das Einkaufserlebnis verbessern, bei anderen Händler-Apps nur 59 %- Drogerie-Apps werden vor allem für Prämien (67 %), Preisvergleiche (49 %) & Kassenbons (47 %) genutzt- 53 % kaufen mit Drogerie-Apps mehr, 53 % kaufen häufiger; dennoch sagen 78 % Einkäufe seien günstiger- Bei Produktvorschlägen testen 61 % der Kunden mehr neue Produkte, bei Rabatten sogar 69 %Drogerie-Apps liegen voll im Trend! Laut der Simon-Kucher Händler-App-Studie überholen sie dabei Apps anderer Branchen um Weiten. Während generell 80 Prozent auf die digitalen Händler-Apps setzen, sind es bei Drogeriemärkten ganze 96 Prozent. "Ein deutlicher Vorsprung!", kommentiert Dr. Tobias Maria Günter, Partner und Head of Retail bei Simon-Kucher.Dm und Rossmann außer Konkurrenz"Besonders dm und Rossmann liefern sich in Sachen Drogerie-Apps ein Kopf-an-Kopf-Rennen!", so Günter. Aktuell nutzen 75 Prozent der Händler-App-Nutzer die Software von dm, dicht gefolgt von Konkurrent Rossmann mit 70 Prozent. Aktuell noch weit abgeschlagen hingegen ist Müller (22 Prozent). "Auf überregionaler Ebene laufen dm und Rossmann außer Konkurrenz. Hier entwickelt sich ein großes Duell!"Drogerie-Trends: Click & Collect und mobiles BezahlenAuffallend: Besonders die Click & Collect Funktion wird mit 29 Prozent in der Drogeriebranche viel öfter genutzt als in anderen Industrien (14 Prozent). "Kunden kaufen in Drogerien oft immer wieder die gleichen Artikel. Wer nicht stöbern möchte, spart daher viel Zeit, indem er sich die Lieblingsprodukte direkt fertig zusammenstellen lässt." Drogerie-App nutzer seien generell sehr modern unterwegs. Auch mobiles Bezahlen ist hier mit 29 Prozent schon deutlich üblicher als bei anderen Händlern (17 Prozent)."Rabatte sind die größte Motivation, Händler-Apps zu nutzen"Insgesamt werden Drogerie-Apps aber vor allem für Prämien (67 Prozent), Preisvergleiche (49 Prozent) und die Kassenbon-Funktion (47 Prozent) genutzt. "Preisnachlässe sind die größte Motivation, Händler-Apps zu nutzen", betont Markus Goller, Senior Director in der Retail-Practice von Simon-Kucher. Das sähe man auch daran, dass 67 Prozent der Nutzer bei höheren Rabatten zu Konkurrenz wechseln würden. "Das ist im Konkurrenzkampf die perfekte Chance, um Kunden abzuwerben."Mehr kaufen, weniger ausgeben?Profitieren können Drogeriemärkte aber auch jetzt schon von den Apps. So kaufen 53 Prozent der Kunden mit Drogerie-Apps nicht nur häufiger sondern auch mehr. Das Erstaunliche: Gleichzeitig finden 78 Prozent der Kunden, dass ihre Einkäufe günstiger werden. "Eine klassische Win-Win Situation", sagt Goller. Das spiegele sich auch in der Kundenbewertung wieder. Während andere Händler-Apps das Einkaufserlebnis für 59 Prozent verbessern, spüren ganze 72 Prozent der Drogerie-App-Nutzer einen postiven Effekt.Apps machen Lust auf neue ProdukteUnd auch die Drogeriemörkte profitieren - vor allem bei Produkteinführungen. Denn: Mit der App testen 61 Prozent der Kunden mehr neue Produkte. Kommen Rabatten hinzu sind es sogar 69 Prozent. "Neugier wecken, Anreize setzen - über Apps funktioniert dies noch einmal besser", resümiert Goller.*Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Händler-App-Studie 2024 wurde im März 2024 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1.000 Konsumenten in Deutschland wurden zu App-Nutzung, Einfluss auf das Einkaufsverhalten, Kaufanreize und Rabattgestaltung befragt.Weitere bzw. vertiefende Studienergebnisse (nur für Presse/Medien/Partnerunternehmen) auf Anfrage. Die Overall-Ergebnisse der Studie (https://www.simon-kucher.com/de/insights/haendler-app-studie-2024-jeder-zweite-kauft-wegen-apps-oefter-und-mehr) sowie der Deep Dive zu Baumarkt-Apps (https://www.simon-kucher.com/de/insights/haendler-app-studie-2024-obi-haengt-bei-baumarkt-apps-die-konkurrenz-ab) stehen bereits zum Download bereit.Über Simon-KucherSimon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum