FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weniger Umsatz als erwartet bei gleichzeitig mehr operativem Gewinn im laufenden Jahr hat die Aktien von Hellofresh am Freitag in die Höhe schnellen lassen. Nach zeitweisen Verlusten von gut einem Prozent stiegen die Papiere des Kochboxenversenders an der MDax-Spitze zuletzt um 15,2 Prozent auf 10,27 Euro. Damit schwangen sie sich erstmals seit März wieder über die 10-Euro-Marke und ließen auch die 21-Tage-Linie als charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend deutlich hinter sich.

Hellofresh geht nach einem unerwartet guten dritten Quartal zwar von weniger Umsatzwachstum aus, will 2024 aber profitabler abschließen als bisher gedacht. Dies reflektiere die neue Strategie des Kochboxenspezialisten, mit der er sich auf weniger, aber dafür profitablere Kunden fokussiere, schrieb Bernstein-Analyst Simon Baker in einer ersten Reaktion. Im abgelaufenen Quartal habe der Umsatz in etwa den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis liege jedoch merklich darüber.

Vom Rekordtief bei 4,42 Euro von Ende Juni haben sich die Hellofresh-Aktien mittlerweile mehr als verdoppelt. Seit Jahresbeginn steht allerdings immer noch ein Minus von knapp einem Drittel zu Buche. Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan betonte, die angepassten Prognosen sprächen für etwas steigende Markterwartungen. Allerdings seien die Neuigkeiten nicht so bedeutend, als dass sie eine derart deutliche Kurssteigerung rechtfertigten./niw/ajx/jha/