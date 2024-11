Beijing (ots/PRNewswire) -MEGAROBO (https://en.megarobo.com/), ein führender Anbieter von fortschrittlichen Produktivitätswerkzeugen für die Biowissenschaften, hat kürzlich das CellVue T2000 High-Content Cell Imaging System vorgestellt. Dieses neue Zellbildgebungssystem ist mehr als nur ein digitales Mikroskop. Es verfügt über eine hochempfindliche CMOS-Imaging-Kamera, die die automatisierte Mehrfarben-Fluoreszenz-Bildgebung nahtlos in die quantitative Datenanalyse integriert. Das System ermöglicht eine eingehende Untersuchung der multidimensionalen Eigenschaften einzelner Zellen in biologischen Proben und bietet eine breite Palette von Anwendungen, von der Grundlagenforschung bis hin zur Entdeckung von Medikamenten und präklinischen Versuchen. Die Technologie bietet Wissenschaftlern eine schnelle, hochauflösende Zellbildgebung und eine umfassende, genaue Datenunterstützung.Als neuester Durchbruch in der biowissenschaftlichen Forschung baut das CellVue T2000 von MEGAROBO auf den Stärken herkömmlicher High-Content-Imaging-Systeme auf und erzielt gleichzeitig bemerkenswerte Fortschritte in Bezug auf Bildgebungsgeschwindigkeit, Konfigurierbarkeit und funktionelle Vielseitigkeit. Mit beispielloser Effizienz erfüllt das System den dringenden Bedarf an Hochdurchsatz-Bildgebung in komplexen experimentellen Szenarien und verbessert die Stabilität, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit der Daten.Darüber hinaus bietet die Lösung umfangreiche Upgrade-Optionen für Zytotoxizitätsstudien, Zelldarstellung und 3D-Probenstudien und gewährleistet so optimale Konfigurationen, die den spezifischen Anforderungen verschiedener Forschungsteams gerecht werden.Darüber hinaus wurde das CellVue T2000 vollständig in AutoBio, das von MEGAROBO entwickelte Laborautomatisierungssystem, integriert. Diese Integration ermöglicht einen vollautomatischen Arbeitsablauf von der Zellaussaat, Passage und Medikamentenverabreichung bis hin zur Bilderkennung und -analyse."Ob wir die Feinstruktur des Zytoskeletts und des Zellkerns oder die räumlichen Beziehungen zwischen funktionellen Proteinen untersuchen, das System liefert hochauflösende Bilder und präzise Daten", sagt Daniel Huang, Gründer und CEO von MEGAROBO. "Diese Fähigkeit ermöglicht es den Forschern, tiefere Einblicke in zellbiologische Phänomene und Mechanismen zu gewinnen. Mit dem CellVue T2000 als Ausgangspunkt wird MEGAROBO weiterhin technologische Innovationen im Bereich der Biowissenschaften fördern und die Erforschung von Neuland vorantreiben."Mit einer globalen Präsenz in China, den USA, Europa und Südostasien hat MEGAROBO seine Position als führende Kraft in der intelligenten Automatisierung und in der Life-Science-Innovation weltweit gefestigt.Über MEGAROBOMEGAROBO wurde 2016 gegründet und ist ein Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung fortschrittlicher Produktionshilfsmittel für die Bereiche Biowissenschaften, Arzneimittelforschung, klinische Diagnostik und angewandte Chemie spezialisiert hat. MEGAROBO hat die C-Finanzierungsrunde abgeschlossen und sich damit die langfristige Unterstützung von wichtigen Investoren wie WuXi AppTec, Bosch, Sino Biological, Goldman Sachs Asset Management, Asia Investment Capital, Jiyuan Capital, Sinovation Ventures, Joy Capital, MPCi und Pavilion Capital gesichert.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/megarobo-stellt-high-content-zellbildgebungssystem-fur-fortschrittliche-multidimensionale-biologische-analysen-vor-302297366.htmlPressekontakt:wang ruoqiu,wangruoqiu@megarobo.techOriginal-Content von: MEGAROBO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177337/5902819