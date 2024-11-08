ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 08
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|27,669,454.0000
|4.1935 USD
|IE00BLRPQH31
|07 November 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|14,470,919.0000
|7.9238 USD
|IE00BJXRZJ40
|07 November 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|1,224,930.0000
|4.2784 USD
|IE00BLRPRQ96
|07 November 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|17,300,341.0000
|4.9395 USD
|IE00BLRPRR04
|07 November 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|386,771.0000
|6.0283 USD
|IE000RMSPY39
|07 November 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|5,191,338.0000
|5.1033 USD
|IE000PY7F8J9
|07 November 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|18,069,123.0000
|5.2465 USD
|IE000QUCVEN9
|07 November 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK INNOVATION UCITS ETF
|2,012,858.0000
|5.4791 USD
|IE000GA3D489
|07 November 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK ART INT&ROB UCITS ETF
|1,919,000.0000
|6.3096 USD
|IE0003A512E4
|07 November 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK GENOMIC REV UCITS ETF
|820,000.0000
|4.7289 USD
|IE000O5M6XO1
|07 November 2024