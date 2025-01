Köln (ots) -Anhaltender Fachkräftemangel und keine Entlastung in Sicht: Physiotherapiepraxen stehen deutschlandweit unter immensem Druck. Doch die Frese Recruiting GmbH bietet hierfür eine unkomplizierte Lösung - durch internationale Fachkräfte und ein einzigartiges Antibürokratiesystem. Inwieweit Kunden hiervon profitieren und wie sich das Angebot des Unternehmens zusammensetzt, erfahren Sie hier.In der Gesundheitsbranche ist der Fachkräftemangel ein Thema, das längst niemand mehr ignorieren kann: Physiotherapiepraxen leiden besonders unter der zunehmenden Unterbesetzung - trotz großer Bemühungen, offene Stellen zu besetzen. So fehlt es nicht nur an geeigneten Bewerbungen, denn vor allem auch der alltägliche Druck auf bestehende Teams steigt in rasendem Tempo an. Die Konsequenzen sind klar: Patiententermine müssen abgesagt werden, die Wartezeiten für Behandlungen werden länger und der wirtschaftliche Erfolg der Praxen gerät in Gefahr. "Ohne schnelle und nachhaltige Lösung werden viele Praxen schlichtweg nicht mehr lange überleben können", mahnt Tobias Frese, Geschäftsführer der Frese Recruiting GmbH."Die gute Nachricht ist: Mithilfe von internationalen Fachkräften ist es nach wie vor möglich, dem Personalmangel effektiv und dauerhaft entgegenzuwirken", fügt er hinzu. Als Gründer und Geschäftsführer der Frese Recruiting GmbH hat Tobias Frese in diesem Zusammenhang eine einzigartige Lösung entwickelt: Neben der Vermittlung geeigneter Kandidaten unterstützt sein Team Praxen bei jedem Schritt des komplexen Prozesses - von der Behördenkommunikation bis zur Integration der neuen Mitarbeiter. In Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Bildungsträger sorgt die Agentur außerdem dafür, dass alle Fachkräfte bestens auf die Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes vorbereitet sind. Diese Kombination aus Expertise und Engagement hat bereits zahlreichen Praxen geholfen, ihre Zukunft zu sichern.Von umfassender Kandidatensuche bis zu sorgfältigen Auswahlprozessen: Wie die Frese Recruiting GmbH passende Auslandsfachkräfte findetDie Suche nach geeigneten internationalen Fachkräften erfolgt bei der Frese Recruiting GmbH stets auf mehreren Ebenen: Neben gezielten Werbeanzeigen in verschiedenen Ländern kooperiert das Unternehmen dabei mit Sprachschulen und Universitäten. Zusätzlich rekrutiert das Team rund um Tobias Frese direkt vor Ort in den Herkunftsländern und nutzt Stellenanzeigen im In- und Ausland, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Dabei achtet die Agentur besonders darauf, den Bewerbungsprozess so effizient wie möglich zu gestalten, ohne die individuelle Betreuung zu vernachlässigen."Unsere Anzeigen sind so konzipiert, dass wir gezielt qualifizierte Fachkräfte ansprechen", erklärt Tobias Frese. Hierbei werden selbst kulturelle Unterschiede und landesspezifische Anforderungen berücksichtigt, um maximale Reichweite und Effektivität zu erzielen. Sobald die Bewerbungen eingehen, durchlaufen diese einen mehrstufigen Auswahlprozess: Automatische Filter prüfen die grundlegenden Qualifikationen, bevor persönliche Gespräche folgen, in denen individuelle Erfahrungen und Erwartungen analysiert werden. Dabei wird besonders darauf geachtet, ob die Kandidaten langfristig in die jeweilige Praxis passen."Unsere Methode garantiert, dass die Praxen nicht nur qualifizierte, sondern auch hochmotivierte Fachkräfte erhalten", betont Tobias Frese. Zusätzlich bietet die Agentur den Kandidaten Unterstützung bei der Vorbereitung auf ihre neue Rolle - etwa durch Sprachkurse oder interkulturelle Trainings, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.Lückenlose und individuelle Unterstützung in allen Bereichen: Was das Angebot der Frese Recruiting GmbH auszeichnetDas Herzstück des Angebots bildet das sogenannte "Antibürokratiesystem", ein innovativer Ansatz, der Physiotherapiepraxen umfassend von den administrativen Herausforderungen entlastet, die bei der Rekrutierung internationaler Fachkräfte auftreten. "Wir übernehmen also sämtliche Formalitäten", erläutert Tobias Frese hierzu. "Von der detaillierten Aufbereitung aller notwendigen Dokumente über die koordinierte Kommunikation mit relevanten Behörden bis hin zur professionellen Unterstützung bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse - unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir sämtliche Schritte effizient und gewissenhaft durchführen."Darüber hinaus stellt die Zusammenarbeit mit einem AZAV-zertifizierten Bildungsträger einen entscheidenden Vorteil dar: Dieser ermöglicht den Fachkräften nicht nur eine umfassende Qualifizierung, sondern auch finanzielle Unterstützung während der Ausbildungsphase, wodurch sowohl die Fachkräfte als auch die Praxen erheblich entlastet werden.Nicht zuletzt ist auch die gezielte Spezialisierung auf die Physiotherapiebranche ein entscheidender Faktor: "Die allermeisten Vermittlungsagenturen behandeln Physiotherapeuten nach wie vor wie generelle Pflegekräfte und übersehen dabei die branchenspezifischen Anforderungen", verrät Tobias Frese. "Unser Ansatz berücksichtigt hingegen die individuellen Bedürfnisse dieser Praxen und ermöglicht dadurch maßgeschneiderte Lösungen, die nachhaltig und effektiv zum gewünschten Erfolg führen."Sie wollen hochqualifizierte Physiotherapeuten für Ihre Praxis gewinnen und sich langfristig von akutem Personalmangel befreien? Dann melden Sie sich jetzt bei Tobias Frese von der Frese Recruiting GmbH (https://www.frese-recruiting.de/) und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!Pressekontakt:Frese Recruiting GmbHVertreten durch: Tobias FreseE-Mail: info@frese-recruiting.deWebseite: https://www.frese-recruiting.de/Original-Content von: Frese Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178186/5946114