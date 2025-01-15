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Finanzdienstleistungen
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ARK INNOVATION UCITS ETF Chart 1 Jahr
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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
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5,6085,61909:32
5,6005,62509:33
PR Newswire
15.01.2025 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

24,930,254.0000

3.7580 USD

IE00BLRPQH09

14 January 2025


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,801,519.0000

8.0472 USD

IE00BJXRZJ40

14 January 2025

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,224,930.0000

4.2217 USD

IE00BLRPRQ96

14 January 2025

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 130 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 130 UCITS ETF

15,003,889.0000

4.4931 USD

IE00BLRPRR04

14 January 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

256,771.0000

5.4959 USD

IE000RMSPY39

14 January 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

2,584,349.0000

4.8008 USD

IE000PY7F8J9

14 January 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

17,879,403.0000

4.7321 USD

IE000QUCVEN9

14 January 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

5,314,099.0000

5.7562 USD

IE000GA3D489

14 January 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

5,258,926.0000

7.0788 USD

IE0009A512E4

14 January 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

950,000.0000

4.3955 USD

IE000O5M6XO1

14 January 2025


© 2025 PR Newswire
Gewinner im Megamarkt
Biotechnologie ist eine der bedeutendsten Zukunftstechnologien unserer Zeit. Zahlreiche Biotechnologie- und Pharmakonzerne haben sich unter anderem dem Kampf gegen Tumorerkrankungen verschrieben. Der weltweite Markt für Krebsmedikamente verzeichnet ein stetiges Wachstum. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatz von etwa 190,3 Milliarden Euro prognostiziert, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 6,42% bis 2029, was zu einem geschätzten Marktvolumen von 244,1 Milliarden Euro führen würde.

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