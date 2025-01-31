Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 31.01.2025 Börsentäglich über 12.000 News von 685 internationalen Medien
Gold-Rally Richtung 3.000 $: Der brasilianische Gold-Play, das Sie kennen sollten!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A408AW | ISIN: IE000GA3D489 | Ticker-Symbol: ARXK
Tradegate
30.01.25
21:37 Uhr
6,144 Euro
-0,104
-1,66 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ARK INNOVATION UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,2636,33808:51
6,1986,40308:51
PR Newswire
31.01.2025 08:06 Uhr
15 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 31

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF24,930,254.00003.9961USDIE00BLRPQH0930 January 2025

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF13,528,519.00008.7417USDIE00BJXRZJ4030 January 2025

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF1,224,930.00004.5557USDIE00BLRPRQ96 30 January 2025

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 130 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 130 UCITS ETF14,577,299.00004.6872USDIE00BLRPRR04 30 January 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF256,771.00005.7759USDIE000RMSPY3930 January 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF2,584,349.00004.9369USDIE000PY7F8J930 January 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF17,879,403.00004.8575USDIE000QUCVEN930 January 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF 5,714,099.00006.5075USDIE000GA3D48930 January 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF6,130,247.00007.6819USDIE0009A512E430 January 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAMESHARES OUTSTANDINGNAVISINNAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF1,150,000.00005.0795USDIE000O5M6XO130 January 2025

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.