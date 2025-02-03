ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, February 03
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
24,730,254.0000
3.9670 USD
IE00BLRPQH09
31 January 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,528,519.0000
8.7072 USD
IE00BJXRZJ40
31 January 2025
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
1,224,930.0000
4.5135 USD
IE00BLRPRQ96
31 January 2025
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 131 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 131 UCITS ETF
14,577,299.0000
4.6763 USD
IE00BLRPRR04
31 January 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
256,771.0000
5.7346 USD
IE000RMSPY39
31 January 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
2,584,349.0000
4.8937 USD
IE000PY7F8J9
31 January 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
17,879,403.0000
4.8513 USD
IE000QUCVEN9
31 January 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
5,714,099.0000
6.4395 USD
IE000GA3D489
31 January 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
6,130,247.0000
7.6914 USD
IE0009A512E4
31 January 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
1,150,000.0000
5.0039 USD
IE000O5M6XO1
31 January 2025