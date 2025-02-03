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03.02.25
08:39 Uhr
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Branche
Finanzdienstleistungen
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ARK INNOVATION UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,0266,12608:50
5,9956,23808:50
PR Newswire
03.02.2025 08:06 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, February 03

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

24,730,254.0000

3.9670 USD

IE00BLRPQH09

31 January 2025


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,528,519.0000

8.7072 USD

IE00BJXRZJ40

31 January 2025

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

1,224,930.0000

4.5135 USD

IE00BLRPRQ96

31 January 2025

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 131 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 131 UCITS ETF

14,577,299.0000

4.6763 USD

IE00BLRPRR04

31 January 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

256,771.0000

5.7346 USD

IE000RMSPY39

31 January 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

2,584,349.0000

4.8937 USD

IE000PY7F8J9

31 January 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

17,879,403.0000

4.8513 USD

IE000QUCVEN9

31 January 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

5,714,099.0000

6.4395 USD

IE000GA3D489

31 January 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

6,130,247.0000

7.6914 USD

IE0009A512E4

31 January 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

1,150,000.0000

5.0039 USD

IE000O5M6XO1

31 January 2025


© 2025 PR Newswire
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