Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verzeichnete am 21. Februar 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Münchner Immobilieninvestments-Spezialisten stieg um 6,41 Prozent auf 0,332 Euro. Diese positive Kursbewegung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, wobei die Marktkapitalisierung des Unternehmens aktuell bei 7,8 Millionen Euro liegt.

Aktuelle Handelsentwicklung

Die jüngste Kurserholung steht im Kontrast zur monatlichen Entwicklung, bei der die Aktie einen Rückgang von knapp 18 Prozent verzeichnete. Mit dem aktuellen Kurs notiert das Papier 12,65 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

Beteiligungs- und Grundbesitz--Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beteiligungs- und Grundbesitz--Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Beteiligungs- und Grundbesitz--Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beteiligungs- und Grundbesitz--Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beteiligungs- und Grundbesitz-: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...