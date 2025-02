Die dänische Reederei AP Moller - Maersk verzeichnet eine beachtliche Entwicklung an den Börsenmärkten. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 1.634,25 EUR und konnte im vergangenen Monat einen Zuwachs von 15,20 Prozent verbuchen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 9,9 Milliarden Euro bei 6,1 Millionen ausstehenden Aktien.

Wichtige Termine im März

Im kommenden Monat stehen mehrere bedeutende Ereignisse an: Nach der Jahreshauptversammlung am 18. März 2025 wird das Unternehmen an verschiedenen hochkarätigen Finanzkonferenzen teilnehmen, darunter die Barclays Transport Conference und der HSBC Global Investment Summit. Diese Termine könnten weitere Impulse für die Aktienentwicklung liefern.

