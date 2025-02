Zürich (ots/PRNewswire) -Ob Konzern oder Mittelstand, ob Fertigung, Luftfahrt, Energie, oder Handel - Unternehmen müssen sich zunehmend im globalen Wettbewerb behaupten, auf geopolitische Veränderungen reagieren und sich an dynamische Marktsituationen anpassen. Die gute Nachricht: Orderfox sprengt mit seiner neuesten Innovation die bisherigen Grenzen der Marktanalyse und markiert somit einen Wendepunkt für die Marktforschungsbranche. Mit der Einführung des Datahubs innerhalb des B2B-Chatbots Gieni AI präsentiert das Unternehmen eine zentrale Plattform für Marktanalysen und ermöglicht damit Firmen weltweit einen wegweisenden Schritt in Richtung Self-Service.Während traditionelle Marktanalysen oft zeitaufwendig und ressourcenintensiv sind, setzt Gieni AI neue Maßstäbe. Als Pionier der automatisierten und KI-getriebenen Echtzeit-Marktforschung demokratisiert das Unternehmen den Zugang zu umfangreichen und weltweit gültigen Marktanalysen. Dabei revolutioniert der Datahub die Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Marktanalysen interagieren: Als zentrale Anlaufstelle ermöglicht er nicht nur einen übersichtlichen Zugriff auf alle vergangenen Suchen, Chats und Dashboards, sondern bietet auch Zugang zur neuesten Innovation von Gieni AI - den Gieni Reports. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, in Minutenschnelle detaillierte Marktreports zu beliebigen Industriethemen durch KI erstellen zu lassen - und das in den Sprachversionen Deutsch und Englisch.Unternehmen jeglicher Größe und Branche werden somit in eine neue Ära der Entscheidungsfindung katapultiert, da die fortschrittliche Technologie von Gieni AI die weltweit umfassendsten Industriedatenbanken mit modernster KI vereint. Das Ergebnis: präzise und maßgeschneiderte Marktreports - generiert in Echtzeit und zentral im Datahub verfügbar."Wir erleben gerade einen Quantensprung in der Marktforschung", erklärt Timur Göreci, Chief Revenu Officer bei Orderfox. "Was früher Wochen an Analysearbeit erforderte, geschieht jetzt auf Knopfdruck. Der Datahub mit seinen Gieni Reports wird die Art und Weise, wie Unternehmen strategische Entscheidungen treffen, fundamental verändern."Die neue Plattform optimiert nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Qualität der Marktanalyse: Im Datahub können Unternehmen ihre Reports jederzeit einsehen, während der KI-Agent vollautomatisch interaktive Dashboards erstellt und durch die Vernetzung globaler Spezialdatenbanken bisher unzugängliche Markteinblicke in Unternehmensinformationen liefert.Interessenten können sich kostenfrei auf Gieni.com (https://www.gieni.com/) anmelden.Über Gieni AIGieni AI definiert mit seiner disruptiven KI-Technologie den globalen Standard in der Marktanalyse neu. Als Pionier der automatisierten Echtzeit-Marktforschung demokratisiert das Unternehmen den Zugang zu umfangreichen Marktanalysen.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ki-revolution-in-der-marktanalyse-gieni-ai-von-orderfox-bietet-ab-sofort-echtzeit-reports-in-sekundenschnelle-302384548.htmlPressekontakt:Alisa Hese | Alisa.Hese@berkeleypr.comOriginal-Content von: Orderfox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178728/5978504