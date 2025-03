Extreme Angst" am Kryptomarkt - Bitcoin vor Totalabsturz?

Der Kryptomarkt wird von panikartigen Verkäufen erschüttert. Der Bitcoin-Kurs stürzte von 99.411 Dollar auf 83,988.73 Dollar ab - ein Minus von 15,51% in kürzester Zeit. Ethereum und Solana mussten mit -16,56% bzw. -37,87% noch drastischere Verluste hinnehmen.

Anleger in Panik - Fear & Greed Index auf Tiefststand

Die Stimmung unter Krypto-Investoren hat sich dramatisch verschlechtert. Der Fear & Greed Index zeigt "Extreme Angst" - eine Kehrtwende zu den "gierigen" Marktbedingungen des Vormonats.

Die Sorge vor einem zweiten Ausverkauf wächst, nachdem über 1,34 Milliarden Dollar an Long-Positionen liquidiert wurden und die Bitcoin-ETFs rekordverdächtige Abflüsse von 937 Millionen Dollar innerhalb eines Tages verzeichneten.

Wenige Gewinner in der Krise

In der allgemeinen Marktkorrektur können sich nur wenige Kryptowährungen behaupten. Story Coin (IP) legte in den letzten sieben Tagen um 158,67% zu, gefolgt von Celestia (TIA) mit +22,05% und Maker Coin (MKR) mit +19,63%.

Als Überraschung zeigt sich der BTC Bull Token (BTCBULL), der trotz der Marktschwäche bereits 2,85 Millionen Dollar im Presale sammeln konnte.

Kaufchance oder Fluchtauslöser?

Trotz der bedrohlichen Lage weisen Experten darauf hin, dass Korrekturen von bis zu 40% in Bullenmärkten normal sind. Bitcoin könnte technisch gesehen sogar auf unter 70.000 Dollar fallen, ohne den langfristigen Aufwärtstrend zu gefährden.

Für langfristig orientierte Anleger bieten solche Phasen oft die besten Einstiegsmöglichkeiten in überzeugende Projekte mit echtem Nutzen.

Jetzt noch vor Ende des Presales in BTCBULL einsteigen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.