Die PulteGroup Aktie zeigt sich zum Beginn des März 2025 stabil bei 99,56 EUR (Stand: 01. März, 12:59 Uhr). Nachdem das Papier bereits in den Vortagen einen positiven Trend verzeichnete, mit Kurszuwächsen am 27. und 28. Februar, konnte die Aktie ihre Position behaupten. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 9,53% liegt der aktuelle Kurs immerhin 4,91% über dem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit des Titels hindeutet.

Attraktive Fundamentaldaten

Die finanziellen Kennzahlen des US-Bauträgerunternehmens präsentieren sich weiterhin solide. Mit einem aktuellen KGV von 6,54 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,99 erscheint die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Anleger sollten zudem die für den 18. März 2025 angekündigte Dividendenausschüttung im Auge behalten.

