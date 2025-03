Bitcoin rutscht auf 80.000 US-Dollar: Kommt jetzt der große Einbruch oder startet bald der Rebound?

Bitcoin hat am Wochenende einen ordentlichen Rücksetzer hingelegt. Mit diesem Rückgnag hat sich gleichzeitig ein große CME Gap aufgetan, der Schlusskurs am Freitag lag bei 86.781 US-Dollar. Einige vermuten, dass die neue CME-Gap aber schon bald geschlossen werden könnte. Der Experte "Crypto Rover" erwartet daher, dass Bitcoin auf rund 86.000 US-Dollar zurückspringt, um diese Lücke zu schließen. Andere bleiben skeptisch und verweisen auf die mögliche Short-Position eines Wals, der schon mehrmals zum richtigen Zeitpunkt auf fallende Kurse gesetzt hatte. Er peilt angeblich 70.000 bis 74.000 US-Dollar an, was für nervöse Stimmung sorgt.

BREAKING:



BITCOIN WHALE MADE $7.5M LONGING & SHORTING THE TRUMP EXECUTIVE ORDER PUMP.



NOW SHORTING AGAIN, TARGETING $70K-$74K…



ANOTHER INSIDER? pic.twitter.com/7edigzPJN1 - Crypto Rover (@rovercrc) March 10, 2025

Technische Analyse

Auf dem Ein-Stunden-Chart hat der Durchbruch unter die 86.000 US-Dollar Unterstützung ein Minus von rund fünf Prozent ausgelöst. Gleichzeitig gab es eine der größten Liquidationswellen überhaupt, noch größer als beim FTX-Crash. Über 690 Millionen US-Dollar an Positionen sind in kurzer Zeit geplatzt. Viele sehen gerade deshalb eine Art Kapitulation, die oft eine Basis für eine Umkehr legt. Chartanalysten blicken außerdem auf einen bullishen Impuls: Auf dem Tages-Chart entsteht eine Divergenz, die darauf hindeutet, dass Verkäufer allmählich müde werden.

Gleichzeitig kamen Gerüchte über mögliche Zinssenkungen in den USA auf. Jede Lockerung der Geldpolitik könnte mehr Kapital in Krypto bringen. Jedoch stehen die Chancen eher schlecht, denn 97 Prozent der befragten Experten gehen von einem gleichbleibenden Zinsniveau aus.

Auch große Akteure steigen weiter ein. Eine japanische Börse hat über 4.000 Bitcoin eingekauft, während der ehemalige US-Präsident laut On-Chain-Daten zuletzt mehr als 5.000 Ethereum hielt. Er hatte sich trotz zwischenzeitlicher Verluste in zweistelliger Millionenhöhe nicht davon abbringen lassen.

Trump is a massive Ethereum bull.



He owns over $500M worth of $ETH.



He knows what comes next! pic.twitter.com/On4GgFFJDZ - Mister Crypto (@misterrcrypto) February 22, 2025

Manche Anleger beobachten das Geschehen gelassen und sagen: Wer schon vor einem halben Jahr nur von 82.000 US-Dollar träumen konnte, sollte die momentane Korrektur nicht überbewerten.

Liquidationen und die Hoffnung auf den Aufschwung

Größere Adressen im Markt hatten zuvor immer wieder zugeschlagen, wenn Panikverkäufe dominierten. Dass jetzt so viele Positionen liquidiert wurden, sehen manche als Indiz, dass sich ein Boden bilden könnte. US-Banken dürfen inzwischen Stablecoins halten und als Validatoren für das Ethereum-Netzwerk auftreten, was dem gesamten Kryptobereich langfristig weitere Türen öffnet. Skeptiker befürchten aber, dass Bitcoin trotz dieser Entwicklungen einen Abverkauf fortsetzen könnte. Letztlich hatte es schon häufiger Phasen extremer Schwankungen gegeben, die im Nachhinein gute Einstiegsgelegenheiten waren.

BREAKING:



$1 TRILLION STANDARD CHARTERED

SAYS, U.S MAY SELL SOME OF

ITS GOLD WORTH $800B TO ADD

BITCOIN TO ITS RESERVES. pic.twitter.com/Vcvx7SapJc - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) March 10, 2025

Einige Altcoins taumeln ebenfalls. Doch gerade in unruhigen Zeiten werden keine Coins für risikobereite Trader interessant. Spekulationen über eine mögliche Altcoin-Saison halten sich hartnäckig - Tatsächlich könnte, wenn Bitcoin-Dominanz sinkt, ein Teil des Kapitals in kleinere Coins fließen. Zuletzt hatten Projekte mit Meme-Charakter am stärksten profitiert, nicht zuletzt wegen der geringen Marktkapitalisierung. Genau hier knüpft ein neues Projekt an: Meme Index ($MEMEX).

Meme Index und fast 4 Millionen US-Dollar im Presale

Wer Meme-Coins mag, aber nicht den Überblick über all die Neulinge verlieren will, findet mit dem Meme Index ($MEMEX) eine mögliche Lösung. Hier geht es um einen Token, der gleich mehrere Meme-Coins abdeckt - wie ein Korb, in dem unterschiedliche Meme-Assets liegen. So verteilt sich das Risiko auf verschiedene Projekte. Laut aktuellen Meldungen sind bereits fast 4 Millionen US-Dollar in den Presale geflossen. Nur noch 21 Tage bleiben, um sich $MEMEX zu sichern, dann erfolgt der Launch auf den dezentralen Börsen.

Meme Titan Index mit bunter Mischung, Quelle: https://memeindex.com/de

Viele Meme-Coins erscheinen, verschwinden wieder oder schwanken extrem stark. Indizes können da mehr Stabilität bieten und machen es gleichzeitig einfacher, in diese hyper-spekulative Nische einzusteigen. Wer nach alternativen Investments sucht, könnte hier fündig werden. Im Presale gibt es den Token derzeit zu 0,0166883 US-Dollar. Zudem lässt er sich staken, was aktuell noch immer einer Verzinsung von 574 Prozent entspricht. Ob sich der Meme Index tatsächlich durchsetzt, bleibt wie immer abzuwarten. Doch die Idee, Meme-Coins in einer Art ETF zu bündeln, trifft in der Branche offensichtlich auf Interesse.

Hier Meme Index Token kaufen und an den Indizes teilhaben.

