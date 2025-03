Worms (ots) -Hohe Konkurrenz und fehlende Strategien: Zwei entscheidende Hürden, die viele Hörbuchsprecher daran hindern, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen und sich lukrative Vertonungsaufträge zu sichern - obwohl die Nachfrage nach professionellen Sprechern stetig wächst. Wie Sprecher Autoren von einer Zusammenarbeit überzeugen, erfahren Sie hier.Die Konkurrenz unter Hörbuchsprechern ist groß - doch nicht allein die Stimme entscheidet über den Erfolg. Vielmehr kommt es darauf an, sich die Rechte an vielversprechenden Werken zu sichern. Hier liegt die Herausforderung: Autoren wählen mit Bedacht, wem sie ihr Buch für eine Vertonung anvertrauen. Schließlich ist ihr Werk für sie mehr als nur ein Text - es ist ein sorgfältig entwickeltes Projekt, das in den richtigen Händen sein soll. Viele Sprecher streben deshalb danach, ihr Profil zu schärfen und das Vertrauen von Schriftstellern zu gewinnen. Doch ohne eine gezielte Strategie bleiben sie oft außen vor. "Wer es nicht schafft, sich als idealer Partner für Autoren zu positionieren, wird auf lange Sicht keine hochwertigen Projekte realisieren können - und sich letztlich gegen die Konkurrenz nicht behaupten", warnt Patrick Khatrao von der Golden Voice Academy."Sprecher müssen lernen, sich als vertrauenswürdige Experten zu positionieren und Autoren gezielt zu zeigen, warum sie die ideale Wahl für eine Vertonung sind - nur so sichern sie sich hochwertige Projekte und langfristigen Erfolg", erklärt Patrick Khatrao. Seit fünf Jahren vermittelt er dieses Wissen an der Golden Voice Academy und hat zahlreichen Absolventen geholfen, in der Branche Fuß zu fassen. Dabei setzt er auf praxisnahe Ausbildung und individuelle Strategien, die gezielt auf die Herausforderungen des Marktes abgestimmt sind. Sein eigener Werdegang als etablierter Profisprecher mit über 100 Hörbuchprojekten, unzähligen Werbespots sowie einer starken Präsenz auf Audible und YouTube dient dabei als Grundlage. Der Erfolg gibt ihm recht: Zahlreiche seiner Teilnehmer haben sich bereits als gefragte Hörbuchsprecher etabliert und konnten sich feste Kooperationen mit Autoren sichern.Respekt und aufrichtiges Interesse - die Wegbereiter jeder erfolgreichen ZusammenarbeitAutoren und Sprecher sind in einigen Aspekten gar nicht so verschieden, wie es zunächst scheint. Beide sind schlussendlich Künstler, für die Begeisterung und Hingabe für ihre Arbeit an erster Stelle stehen und die mit ihren Werken andere erreichen und bewegen wollen. Oftmals ist die Zusammenarbeit daher eine äußerst intime und positiv geprägte Angelegenheit, bei der die oberste Priorität beider Seiten darin besteht, ein authentisches und hochwertiges Gesamtwerk zu schaffen - vorausgesetzt natürlich, der Sprecher zeigt den gebührenden Respekt.Autoren sind nämlich von Natur aus freiheitsliebende Menschen, die sich ungern in ihrer kreativen Vision einschränken lassen. Sie verfügen aufgrund ihrer Tätigkeit außerdem über reichlich Erfahrung darin, andere Menschen und ihre Motive korrekt einzuschätzen. Wer erfolgreich mit einem Autor arbeiten möchte, sollte also keinesfalls den Eindruck erwecken, nur am schnellen Geld interessiert zu sein. Vielmehr sollte die gesamte Zusammenarbeit auf Wertschätzung für das Werk und den Autor aufbauen. Das Wichtigste ist also, dass der Sprecher das betreffende Buch selbst gelesen hat, sich dafür begeistern kann und dies dem Menschen dahinter auch vermittelt.Autoren auf menschlicher Ebene überzeugenGenauso wichtig wie Authentizität und Respekt ist jedoch die Art und Weise, wie der Sprecher auf potenzielle Lizenzgeber zugeht. Wie so oft zählt dabei der erste Eindruck am meisten: Sprecher sollten es sich daher angewöhnen, die Akquise nicht mit einem klassischen Verkaufs-Pitch zu beginnen, sondern zunächst ein positives Verhältnis zum Autor auf menschlicher Ebene aufzubauen und von diesem Ausgangspunkt auf eine Hörbuchbeauftragung hinzuarbeiten.Unabhängig davon, auf welchem Kanal der Erstkontakt erfolgt, ist es zudem unerlässlich, dass der Sprecher ein positives Gesamtbild vermittelt. Zu diesem Zweck sollten sowohl seine Onlinepräsenz als auch sein persönliches Auftreten einen gepflegten und sympathischen Eindruck erwecken und dem Gegenüber signalisieren, dass hinter der Stimme ein Mensch steckt, mit dem er auch auf menschlicher Ebene eine Verbindung herstellen kann. Gelingt es dem Sprecher, einen solchen Eindruck zu erzeugen, stellt er damit von Anfang an die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.Möchten auch Sie Ihre Stimme zum Alleinstellungsmerkmal machen und als Profi-Sprecher den Durchbruch schaffen? 