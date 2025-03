München (ots) -Die geplanten Themen:Aufrüsten für den Frieden?In Deutschland beginnt ein Umdenken über unsere VerteidigungHilfe für sein LandFriedenspreisträger Serhij Zhadan im Einsatz in der UkraineWeiblicher KampfgeistPerformance-Star Florentina Holzinger im Thriller "Mond"Die Liebe zu den DingenWolfgang Tillmans zeigt seinen fotografischen "Weltraum" in DresdenCoolste Alt-Stimme im PopDie amerikanische Musikerin "Circuit des Yeux"Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5991062