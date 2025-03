Der Betreiber von ImmoScout24 präsentiert solide Finanzdaten mit deutlichem Kursanstieg und vielversprechenden Wachstumsprognosen für das Geschäftsjahr 2025.

Die Scout24 SE, Betreiber der führenden deutschen Immobilienplattform ImmoScout24, zeigt sich aktuell in robuster Verfassung am deutschen Aktienmarkt. Die Aktie notiert bei 94,50 Euro und konnte im Tagesvergleich um 1,34 Prozent zulegen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance mit einem Plus von 36,48 Prozent. Vom 52-Wochen-Tief bei 66,15 Euro hat sich der Kurs mittlerweile um fast 43 Prozent entfernt.

Langfristige Kursentwicklung und Marktpotenzial

Das 52-Wochen-Hoch wurde am 3. März 2025 bei 101,50 Euro erreicht, womit die Aktie aktuell knapp 7 Prozent unter diesem Höchststand notiert. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung seit Jahresbeginn mit einem Zuwachs von 9,50 Prozent. Die technischen Indikatoren deuten auf eine starke Position hin, was sich besonders im Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt, der mit über 17 Prozent deutlich positiv ausfällt.

Finanzprognosen und Dividendenaussichten

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,31 Euro. Die Dividende wird voraussichtlich bei 1,20 Euro je Aktie liegen, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 91,81 Euro, was etwas unter dem aktuellen Kursniveau liegt. Diese leichte Diskrepanz könnte darauf hindeuten, dass das Papier nach der starken Jahresperformance kurzfristig bereits fair bewertet ist.

Wachstumsstrategie und Geschäftsausblick

Die Unternehmensführung verfolgt eine klare Wachstumsstrategie mit besonderem Fokus auf der Vernetzung der Zielgruppen. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert der Vorstand ein beachtliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent. Dieser Anstieg beinhaltet einen anorganischen Beitrag von ungefähr 2 Prozentpunkten. Zusätzlich wird eine Steigerung der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 50 Basispunkte erwartet.

Zukunftsaussichten im Immobilienmarkt

Die strategischen Initiativen des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, die bereits starke Marktposition von Scout24 weiter zu festigen und auszubauen. Hierdurch sollen den Aktionären auch in Zukunft nachhaltige Renditen geboten werden. Trotz einer leichten Korrektur von 4 Prozent in der vergangenen Woche zeigt der langfristige Aufwärtstrend des Unternehmens, dass die Wachstumsstrategie vom Markt positiv aufgenommen wird.

