Der Finanztitelwert B. Riley Financial verzeichnete am 15. März 2025 einen Kursanstieg von 2,62 Prozent auf 4,27 USD, was eine leichte Erholung nach dem kürzlichen Abwärtstrend darstellt. Diese positive Entwicklung folgt auf erhebliche Verluste in den vorherigen Handelstagen - allein am 14. März hatte die Aktie noch 2,58 Prozent eingebüßt. Auf Monatssicht bleibt die Lage für den Finanzdienstleister jedoch angespannt: Die Marktkapitalisierung von nur noch 117,6 Millionen Euro spiegelt den dramatischen Kursverlust von fast 34 Prozent innerhalb des letzten Monats wider.

Unterbewertung trotz Kursgewinns

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei B Riley ?

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt die Aktie mit einem Jahresverlust von 77,75 Prozent weiterhin deutlich im Minus. Bemerkenswert ist die aktuelle Bewertung: Mit einem errechneten Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,08 erscheint der Titel am Markt erheblich unterbewertet. Das Papier notiert zwar 36,05 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch weit vom Jahreshoch entfernt.

Anzeige

B Riley-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue B Riley-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten B Riley-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für B Riley-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

B Riley: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...