NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry widmet sich in einem am Montag vorliegenden Kommentar ganz dem Rüstungsbereich, den die Anleger nicht übersehen sollten. Airbus sei immer noch größter Rüstungskonzern Kontinentaleuropas. Die Chancen seien in diesem Bereich wohl besser, als er bisher gedacht habe. Er veranschlagt nun einen höheren Wert für die Rüstungs- und Raumfahrt-Vermögenswerte von Airbus und belässt die Aktie auf der "Analyst Focus List"./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2025 / 04:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2025 / 04:17 / GMT

NL0000235190