Die Galaxy Digital Holdings Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen weiteren Rückschlag an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 12,50 USD fiel das Wertpapier im Vergleich zum Vortag um 1,57 Prozent. Der negative Trend setzt sich damit fort - allein im letzten Monat büßte die Aktie der Kryptowährungsfirma beachtliche 19,61 Prozent ihres Wertes ein. Die Marktkapitalisierung des in New York ansässigen Unternehmens beläuft sich derzeit auf 1,1 Milliarden Euro.

Quartalszahlen stehen unmittelbar bevor

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Galaxy Digital ?

Anleger richten ihren Blick nun gespannt auf den 28. März 2025, wenn Galaxy Digital seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen wird. Die Veröffentlichung erfolgt vorbörslich, gefolgt von einer Präsentation der Zahlen. Trotz der jüngsten Kursschwäche liegt die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 30,21 Prozent immer noch deutlich im positiven Bereich und notiert 44,88 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Anzeige

Galaxy Digital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Galaxy Digital-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Galaxy Digital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Galaxy Digital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Galaxy Digital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...