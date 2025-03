Berlin (ots) -Die aktuelle geopolitische Lage erfordert eine durchgreifende Beschleunigung der Energiewende ich Richtung Resilienz der bundesdeutschen Energieversorgung. Die hiermit verbundene Nutzung erneuerbarer Energien und Bedarfsreduzierung dient zudem auch der Erreichung der Klimaziele.Mit dem 100-Milliarden-Euro-Paket hat die Politik ein klares Signal für die Beschleunigung der Energiewende gesetzt. Nun gilt es, die Mittel effizient einzusetzen, um sowohl die Sicherheit als auch den Klimaschutz voranzutreiben.Die ENERGIETAGE 2025 (https://www.energietage.de/home.html) laden ein, unter dem Motto "Energiewende jetzt: Sicherheit stärken, Klima schützen!" Lösungen für die Energiewende in Deutschland zu diskutieren - vom 5.-7. Mai digital und vom 26.-28. Mai in Berlin.Die rund 100 Veranstaltungen des Großkongresses bieten ein breites Themenspektrum - von politischen Rahmenbedingungen über technische Innovationen bis hin zu gesellschaftlichen Aspekten. Über 100 Veranstaltende mit rund 400 Referentinnen und Referenten (https://www.energietage.de/kongress/programm/referentinnen-und-referenten.html) vermitteln dieses umfassende Update zu Energiewende und Klimaschutz.Das Programm der Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland umfasst folgende Themenschwerpunkte:- Energie- und Klimapolitik (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/energie-und-klimapolitik/alle/alle),- Wärmewende und Wärmeplanung (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/waermewende-und-waermeplanung/alle/alle),- Gebäude und Quartiere (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/gebaeude-und-quartiere/alle/alle),- Erneuerbare Energien (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/erneuerbare-energien/alle/alle),- Energieinfrastrukturen (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/energie-infrastrukturen/alle/alle),- Partizipation und Akzeptanz (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/partizipation-und-akzeptanz/alle/alle),- Finanzierungsmodelle (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/finanzierungsmodelle/alle/alle) sowie- Innovationsforum (https://www.energietage.de/kongress/gesamtprogramm/innovationsforum/alle/alle).An den ENERGIETAGEN 2025 beteiligen sich über 100 Institutionen (https://www.energietage.de/kongress/programm/partner-und-mitveranstalter.html) aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit eigenen Veranstaltungen. Zu den Schirmherren und Premiumpartnern zählen u.a. das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV).Darüber hinaus sind politische Verbände (z.B. GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE), Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU), Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH)), Akteure aus der Energiewirtschaft (z.B. ENGIE Deutschland GmbH, BEW Berliner Energie und Wärme, GASAG AG) sowie Thinktanks und wissenschaftliche Institutionen (z.B. Agora Energiewende, Öko-Institut e.V., Fraunhofer-Institute, Umweltbundesamt) an den ENERGIETAGEN 2025 beteiligt.Die ENERGIETAGE 2025 finden sowohl digital (5.-7. Mai) als auch in Präsenz (26.-28. Mai) in Berlin (Ludwig Erhard Haus) statt. Eine begleitende Fachmesse präsentiert Innovationen aus der Praxis.Die kostenfreie Anmeldung ist unter www.energietage.de möglich.Pressekontakt:Lisa BührmannEUMB Pöschk GmbH Co. KGTel: 0151 578 52 990presse@energietage.deOriginal-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125734/6000324