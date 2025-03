DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Seoul sehr schwach - Autoaktien verlieren weiter

DOW JONES--Die US-Strafzölle haben auch am Freitag das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien dominiert. In Tokio und Seoul ging es deutlich abwärts, erneut angeführt von Verlusten bei Autoaktien. In Tokio drückten außerdem überraschend deutlich gestiegene Verbraucherpreise für den Großraum Tokio auf die Stimmung. Sie weckten Befürchtungen, dass die Bank of Japan demnächst die Zinsen erneut anheben könnte. Der Yen wertete darauf auf 150,45 je Dollar auf von Ständen knapp über 151 zuvor.

Der Nikkei-225-Index fiel um 1,8 Prozent auf 37.120 Punkte. Die Aktien der Autohersteller wurden wegen der ab dem 2. April geltenden US-Strafzölle von 25 Prozent abermals kräftig abverkauft. Toyota verloren 4,5, Honda 4,9 und Nissan 3,9 Prozent.

In Seoul verbilligten sich Hyundai Motor und Kia um 3,5 und 2,7 Prozent. Der Leitindex Kospi gab um 1,9 Prozent nach. Neben Autowerten wurden auch Aktien des Chipsegments verkauft. Anleger fürchten, dass auch diese Branche von Strafzöllen und Handelsbeschränkungen betroffen sein wird. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verbilligte sich um 2,6 Prozent. SK Hynix büßten 3,7 Prozent ein. In Tokio gaben Advantest und Toyko Electron ebenso weiter nach um 3 bis 4 Prozent.

Für die Verkäufe im Halbleitersegment dürfte auch ein Grund gewesen sein, dass der Börsengang des KI-Cloud-Computing Unternehmens Coreweave später am Tag an der Nasdaq nur deutlich abgespeckt vonstatten gehen wird.

Nicht ganz so hoch wie in Tokio und Seoul fielen die Kursverluste an den chinesischen Börsen aus. Sie wurden etwas gestützt von der Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung. Der Composite-Index in Schanghai schloss 0,7 Prozent im Minus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel im späten Handel um ebenfalls 0,7 Prozent.

Tencent tendierten in Hongkong kaum verändert. Das Unternehmen steigt beim Spieleentwickler Ubisoft ein. Dieser gründet eine neue Einheit, die die Spielereihen "Assassin's Creed", "Far Cry" und "Tom Clancy's Rainbow Six" beheimaten wird. Der chinesische Technologiekonzern Tencent übernimmt für 1,16 Milliarden Euro einen Minderheitsanteil an dem neuen Bereich.

Der Aktienmarkt in Sydney trotzte der negativen Tendenz und ging gut behauptet aus dem Handel. Noch vor Handelsbeginn hatte der australische Premierminister Anthony Albanese Neuwahlen für den 3. Mai angesetzt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.982,00 +0,2% -2,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.120,33 -1,8% -4,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.557,98 -1,9% +6,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.351,31 -0,7% +0,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.408,10 -0,7% +17,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.981,57 +0,4% +4,7% 10:00 SET50 (Bangkok) 751,83 -1,0% -16,2% 10:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0790 -0,1 1,0797 1,0768 +4,3% EUR/JPY 162,47 -0,4 163,08 161,94 +0,1% EUR/GBP 0,8330 -0,1 0,8340 0,8338 +0,8% GBP/USD 1,2953 0,1 1,2946 1,2915 +3,4% USD/JPY 150,58 -0,3 151,05 150,40 -4,0% USD/KRW 1.466,67 0,3 1.462,89 1.465,60 -0,9% USD/CNY 7,1829 0,0 7,1816 7,1838 -0,4% USD/CNH 7,2723 0,1 7,2681 7,2715 -0,7% USD/HKD 7,7776 0,0 7,7761 7,7762 +0,1% AUD/USD 0,6287 -0,2 0,6299 0,6311 +1,8% NZD/USD 0,5714 -0,4 0,5735 0,5742 +2,2% BTC/USD 85.721,65 -1,9 87.346,70 87.384,90 -6,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,80 69,96 -0,2% -0,16 +1,6% Brent/ICE 73,91 74,05 -0,2% -0,14 -2,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3084,435 3054,865 +1,0% +29,57 +15,1% Silber 31,91 31,89 +0,1% +0,02 +12,4% Platin 917,02 916,6 +0,0% +0,42 +4,0% Kupfer 5,098 5,1195 -0,4% -0,02 +25,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

