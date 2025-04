München (ots) -Ein TV-Abend, der in Erinnerung bleiben wird: Durchschnittlich 6,42 Millionen Zuschauende waren am 5. April im Ersten dabei, als bei "75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow" gelacht, gestaunt und gemeinsam besondere Momente aus einem Dreivierteljahrhundert TV-Geschichte erinnert wurden. Der Marktanteil lag bei durchschnittlich 29,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern (14-49 Jahre) war die Show mit 18,5 Prozent durchschnittlichem Marktanteil Primetime-Sieger.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Ein Abend, der Millionen berührte: Wir haben nicht nur Erinnerungen gefeiert, sondern neue geschaffen. Besonderer Dank geht an den NDR und besonders an Andreas Gerling, der 75 Jahre ARD mit Esprit, Emotionen und großer Inszenierung fühlbar gemacht hat - und an Kai Pflaume, der uns wunderbar durch diese Zeitreise geführt hat."Die Gewinner des ARD Online-VotingsWer sind die größten deutschen TV-Stars aus 75 Jahren? Welche TV-Momente und Programme sind bis heute Kult? Moderator Kai Pflaume präsentierte gemeinsam mit den VIP-Gästen, u. a. Barbara Schöneberger, Ingo Zamperoni, Iris Berben, Maria Furtwängler, Ulrike Folkerts, Ulrich Wickert, Dagmar Berghoff, Bastian Schweinsteiger, Patrick Duffy, ChrisTine Urspruch und Dieter Hallervorden, die Ergebnisse aus dem ARD Online-Voting.- Tatort: Der "Tatort Münster", mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers in den Hauptrollen, sicherte sich Platz eins bei den Krimi-Fans. ChrisTine Urspruch überreichte als Überraschungsgast Jan Josef Liefers die Trophäe.- Moderatorin und Moderator: Günther Jauch wurde zum beliebtesten Talkmaster gewählt. Er moderierte im Ersten u. a. die Talkshow "Günther Jauch". Kai Pflaume zum Preis: "Eine alte Fernsehregel: Wenn Günther Jauch bei einer Publikumswahl antritt, müssen die anderen nicht antreten, wenn sie Erster werden wollen."- Komikerin und Komiker: Ganz viel Lametta erhielt Loriot alias Vicco von Bülow: Er sorgte nach Meinung des Publikums für die meisten Lacher und einen Wortwitz, der bis heute unnachahmlich ist.- Serie: Rückenwind bei den Fans hat "Nord bei Nordwest": Die Krimireihe ist die Nummer eins bei den Zuschauenden. Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann, der den Preis entgegennahm, erklärt den Erfolg so: "Wir haben kein festes Korsett. Wir dürfen hier viel ausprobieren."- Show: "Am laufenden Band", 1974 - 1979 präsentiert von Rudi Carrell, triumphierte als beliebteste Unterhaltungssendung.- Sportschau: Vom "Wunder von Bern" bis zur WM in Brasilien: Bei den emotionalsten Sportschau-Momenten hat "Deutschland wird Fußball-Weltmeister" das Rennen gewonnen.- tagesschau: Der "Mauerfall" ist für die Voting-Teilnehmer das eindrucksvollste Nachrichtenereignis.- Kindersendung: Sie hat bereits an drei Weltraummissionen teilgenommen und steht bei Jung und Alt ganz vorne: "Die Sendung mit der Maus". In der großen Jubiläumsshow feierte sie gemeinsam mit den Moderatoren Christoph Biemann und Ralph Caspers ihren Sieg.Erfolgreiche Bilanz zur ARD-JubiläumswocheNach Mitternacht fieberten noch mehr als eine Million Zuschauende bei der Spielshow "Let's Play ARD!" mit Carolin Kebekus und Moderator Michael Kessler mit, die am 5. April im Anschluss an die Jubiläumsshow gesendet wurde. Das entspricht einem durchschnittlichen Marktanteil von 16,1 Prozent. Die Doku mit Susanne Daubner "75 Jahre. Fürs Erste!" sahen am 31. März 4,69 Millionen Zuschauende mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,1 Prozent. In der ARD Mediathek verzeichnete die Doku bereits mehr als 400.000 Abrufe.Das Zuschauer-Voting zur Show fand von Montag, 16. Dezember bis zum 13. Januar 2025 online unter www.daserste.de statt.Fotos zu den Gewinnern des Votings und zur Show erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Die Pressemappe zu 75 Jahre ARD und weitere Ergebnisse zum Zuschauer-Voting finden akkreditierte Journalist:innen im Presseservice (https://presse.daserste.de).Pressekontakt:Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und Information, Tel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deNDR Unternehmenskommunikation, Tel.: 040-4156 2300, E-Mail: presse@ndr.de.Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6007020