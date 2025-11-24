SCS Global Services: Scientific Certification Systems de México S.A de C.V Approved to Offer Organic Certification Under Mexico's Organic Products Law

Leading sustainability certification body expands services to support Mexico's growing organic agriculture sector
QUERÉTARO, MX / ACCESS Newswire / November 24, 2025 / SCS de México (SCIENTIFIC CERTIFICATION SYSTEMS DE MÉXICO SA DE CV), a pioneer and global leader in third-party food and agriculture certifications and standards development, today announced its approval by SENASICA to offer Organic Certification under Mexico's Organic Products Law, Ley de Productos Orgánicos (LPO).
Mexico's organic sector continues to expand, with more than 46,000 producers, predominantly small and medium-sized operations, cultivating over 331,000 hectares of organic food and generating approximately 400 million dollars annually. Nearly 80 percent of this production is exported to major markets including the United States, Canada, and the European Union. As the market grows, LPO certification ensures the integrity of organic products, and supports compliance for companies operating in or exporting to Mexico.
"Obtaining approval to offer LPO Organic certification marks an important milestone for SCS de México," said Oscar Morales, General Manager at SCS de México. "We are excited to support Mexican growers, processors, and traders in meeting the rigorous standards of the Organic Products Law while helping them access both domestic and international markets for organic products."
LPO certification confirms that organic products comply with Mexico's Organic Products Law, its regulations, and the Organic Production Guidelines Agreement, which establishes requirements for seed selection, soil management, plant nutrition, pest and disease control, harvesting, processing, and marketing. The certification ensures that producers use approved inputs and implement practices that maintain organic integrity throughout the supply chain. SCS de México is now authorized to certify organic operations across three key categories: vegetable production, processing of agricultural and livestock products, and commercialization of organic products.
Mexico Organic (LPO) certification is required for any operation selling or importing organic products into Mexico, including:
Growers exporting organic crops to Mexico or selling organic crops within Mexico
Processors and manufacturers using organic ingredients in finished products
Traders, importers, and exporters managing organic product movement
Private label brands marketing organic products
Distributors, repackers, and handlers operating in the organic supply chain
LPO certification allows operators to use the official Mexican Organic seal and confirms that only substances permitted under LPO standards were used during production, an assurance that is increasingly important for international buyers. Certification also supports broader sustainability and market-access goals as Mexico strengthens oversight of its organic sector.
SCS de México brings extensive experience in organic certification worldwide, working with innovative agricultural producers and handlers to promote responsible practices. Companies may also streamline compliance by combining LPO certification with complementary services, including USDA National Organic Program certification, Non-GMO Project Verification, Sustainably Grown, Fair Trade USA, and SCS Gluten-Free certification.
For more information about LPO Organic Certification from SCS de México, visit Organic Certification LPO | SCS Global Services or contact: ventas_mx@scsglobalservices.com.
About SCS Global Services
SCS Global Services is a global leader in third-party environmental and sustainability verification, certification, auditing, and standards development, currently celebrating its 40th year of services. Its programs span a cross-section of industries, recognizing achievements in climate mitigation, green building, product manufacturing, food and agriculture, forestry, consumer products, and more. Headquartered in Emeryville, California, SCS has representatives and affiliate offices throughout the Americas, Asia/Pacific, Europe, and Africa. Its broad network of auditors are experts in their fields, and the company is a trusted partner to companies, agencies, and advocacy organizations due to its dedication to quality and professionalism. SCS is a California-chartered Benefit Corporation, reflecting its commitment to socially and environmentally responsible business practices. SCS is also a Participant of the United Nations Global Compact and adheres to its principles-based approach to responsible business. For more information, visit?www.SCSGlobalServices.com.
Versión en Español
Scientific Certification Systems de México S.A. de C.V.(SCS de México) obtiene la aprobación para ofrecer la certificación orgánica en virtud de la Ley de Productos Orgánicos (LPO) de México.
La principal entidad certificadora en materia de sostenibilidad amplía sus servicios para apoyar al creciente sector de la agricultura orgánica en México.
QUERÉTARO, México, November 24, 2025 /3BL/ - SCS de México (SCIENTIFIC CERTIFICATION SYSTEMS DE MÉXICO SA DE CV), empresa pionera y líder mundial en certificaciones de terceros y desarrollo de normas para la alimentación y la agricultura, ha anunciado hoy que ha recibido la aprobación del SENASICA para ofrecer certificación orgánica en virtud de la Ley de Productos Orgánicos (LPO) de México.
El sector orgánico de México sigue creciendo, con más de 46 000 productores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que cultivan más de 331 000 hectáreas de alimentos orgánicos y generan aproximadamente 400 millones de dólares al año. Casi el 80 % de esta producción se exporta a los principales mercados, incluidos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. A medida que el mercado crece, la certificación LPO garantiza la integridad de los productos orgánicos y respalda el cumplimiento normativo de las empresas que operan en México o exportan a este país.
«La aprobación para ofrecer la certificación orgánica LPO representa un hito significativo para SCS México», afirmó Oscar Morales, director general de SCS de México. «Nos complace apoyar a los productores, procesadores y comerciantes mexicanos a cumplir las rigurosas normas de la Ley de Productos Orgánicos, al mismo tiempo que les facilitamos el acceso a los mercados nacionales e internacionales de productos orgánicos».
La certificación LPO asegura que los productos orgánicos cumplen con la Ley de Productos Orgánicos de México, sus reglamentos y el Acuerdo de Lineamientos para la Producción Orgánica, el cual establece los requisitos para la selección de semillas, manejo del suelo, nutrición de las plantas, control de plagas y enfermedades, la cosecha, el procesamiento y la comercialización. La certificación garantiza que los productores utilizan sustancias aprobados y aplican prácticas que preservan la integridad orgánica a lo largo de toda la cadena de suministro. SCS de México está ahora autorizada para certificar operaciones orgánicas en tres categorías clave:
Producción vegetal
Procesamiento de las actividades agropecuarias
Comercialización de productos de las actividades agropecuarias
La certificación de la Ley de Productos Orgánicos (LPO) es requisito obligatorio para cualquier operación que implique la venta o importación de productos orgánicos en México, incluyendo:
Productores que exportan cultivos orgánicos a México o comercializan cultivos orgánicos dentro del país.
Procesadores y fabricantes que emplean ingredientes orgánicos en productos terminados.
Comerciantes, importadores y exportadores que gestionan el movimiento de productos orgánicos.
Marcas privadas que comercializan productos orgánicos.
Distribuidores, re envasadores y manipuladores que participan en la cadena de suministro orgánica.
La certificación LPO permite a los operadores utilizar el Distintivo Nacional mexicano de productos orgánicos y garantiza que, durante la producción, únicamente se emplearon sustancias permitidas por la LPO. Esta certificación representa una garantía cada vez más valorada por los compradores internacionales. Además, contribuye a objetivos más amplios de sostenibilidad y acceso a mercados, en un contexto donde México refuerza la supervisión y el desarrollo de su sector orgánico.
SCS de México aporta una amplia experiencia en certificación orgánica a nivel mundial, trabajando con productores y manipuladores agrícolas innovadores para promover prácticas responsables. Las empresas también pueden reducir los costos de evaluación combinando la certificación LPO con servicios complementarios, como la certificación del Programa Orgánico Nacional (USDA), la Verificación del Proyecto No-GMO, Sustainably Grown, Fair Trade USA y la certificación SCS Libre de Gluten.
Para obtener más información sobre la certificación orgánica LPO de SCS de México, visite Certificación orgánica LPO | SCS Global Services o envíe un correo electrónico a: ventas_mx@scsglobalservices.com.
Más información
Acerca de SCS Global Services
SCS Global Services es líder mundial en verificación, certificación, auditoría y desarrollo de normas medioambientales y de sostenibilidad por terceros, y actualmente celebra su 40.º aniversario. Sus programas abarcan una amplia gama de sectores y reconocen los logros en materia de mitigación del cambio climático, construcción ecológica, fabricación de productos, alimentación y agricultura, silvicultura, productos de consumo y mucho más. Con sede en Emeryville, California, SCS cuenta con representantes y oficinas afiliadas en América, Asia/Pacífico, Europa y África. Su amplia red de auditores está formada por expertos en sus campos, y la empresa es un socio de confianza para empresas, agencias y organizaciones de defensa debido a su dedicación a la calidad y la profesionalidad. SCS es una empresa de beneficio público constituida en California, lo que refleja su compromiso con las prácticas empresariales social y medioambientalmente responsables. SCS también participa en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se adhiere a su enfoque basado en principios para una empresa responsable. Para obtener más información, visite www.SCSGlobalServices.com.
