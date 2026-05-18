Die Spannungen im Nahen Osten verschärfen sich erneut. Nach Berichten über neue Drohnenangriffe in der Golfregion wächst die Sorge, dass die fragile Waffenruhe zwischen dem Iran auf der einen sowie den USA und Israel auf der anderen Seite endgültig scheitern könnte. Saudi-Arabien teilte mit, am Sonntagmorgen drei Drohnen aus dem Iran abgefangen zu haben.Bereits zuvor hatten die Vereinigten Arabischen Emirate mehrere Angriffe mit Drohnen gemeldet. Zwei der Flugobjekte seien zerstört worden, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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