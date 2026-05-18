© Foto: ARK InvestWährend viele Anleger weiter denselben KI- und Chip-Namen hinterherlaufen, dreht Cathie Wood ihr Depot aggressiv um. Worauf ARK jetzt setzt - und welche Lieblinge rausflogen.Starinvestorin Cathie Wood hat ihre Wetten auf künstliche Intelligenz, Genommedizin und digitale Finanzinfrastruktur deutlich ausgebaut. Neue Handelsdaten und die aktuellen 13F-Meldungen ihrer ARK-Fonds zeigen dabei einen klaren Strategiewechsel: Während Wood aggressiv in neue KI- und Gesundheitsfavoriten investiert, trennt sie sich gleichzeitig von Teilen ihres Halbleiter- und Raumfahrt-Exposures. Besonders stark stockte ARK die Beteiligung an Tempus AI auf. Insgesamt kaufte Wood mehr als 162.000 Aktien des …Den vollständigen Artikel lesen
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