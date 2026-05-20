Im US-Senat zeichnet sich erstmals parteiübergreifend Widerstand gegen die bisherige Iran-Politik von Präsident Donald Trump ab. Mit den Stimmen von vier republikanischen Senatoren verabschiedete die Kammer eine Resolution, die dem Kongress im Falle militärischer Einsätze mehr Einfluss sichern soll. Das Votum fiel mit 50 zu 47 Stimmen aus.Das Wichtigste in Kürze:• Der US-Senat hat mit Unterstützung von vier Republikanern für mehr Kontrolle des Kongresses bei möglichen Militäraktionen gegen den Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär