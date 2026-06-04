Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 4 juin 2026) - Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV: DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l'un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau magasin à Oshawa, son sixième en Ontario, rétablissant ainsi la présence de la marque dans la région de Durham dans le cadre de son expansion continue dans le secteur de la vente au détail à travers le Canada. Cet nouveau magasin renforce la présence de DAVIDsTEA dans la région du Grand Toronto et offre l'expérience DAVIDsTEA complète à un marché très en vue et fortement achalandé.

L'ouverture à Oshawa est une réponse directe à la demande locale. Le nouveau magasin créera également des opportunités d'emploi dans le commerce de détail local tout en renforçant le lien de DAVIDsTEA avec la communauté de Durham.

« Rien ne vaut la joie de créer des liens avec notre communauté en personne, de proposer des recommandations personnalisées et des dégustations en magasin, et de voir le thé rassembler les gens », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Oshawa nous a demandé de revenir, et nous sommes fiers d'offrir l'expérience DAVIDsTEA complète à la région de Durham. »

Le nouveau magasin du Oshawa Centre proposera l'assortiment complet de thés en vrac, d'accessoires pour le thé et de collections saisonnières de DAVIDsTEA, et sera un véritable bar à thé proposant des exclusivités telle des ThéPopMC à la limonade ainsi qu'une carte spéciale de matchas, comprenant notamment le Matcha tourbillon aux cerises, un favori des fans. Les clients pourront acheter en magasin des thés saisonniers et en édition limités, bénéficier de recommandations personnalisées de la part des guides du thé de DAVIDsTEA et découvrir les mélanges signature de la marque dans un environnement accueillant qui ravira les sens.

Oshawa Centre rejoint ainsi le réseau ontarien de centres commerciaux où est présent DAVIDsTEA, qui comprend déjà les magasins au CF Toronto Eaton Centre et au CF Sherway Gardens à Toronto, au Limeridge Mall à Hamilton, au CF Rideau Centre à Ottawa et au Masonville Place à London, alors que la boutique de Square One à Mississauga suivra sous peu. Ensemble, les magasins d'Oshawa et de Mississauga marquent le prochain chapitre de la croissance de DAVIDsTEA en Ontario - une initiative délibérée visant à offrir une expérience DAVIDsTEA renouvelée aux communautés où la demande des clients est forte et où l'on souhaite poursuivre la mission de la marque: rendre le thé amusant et accessible à tous.

Célébration entourant l'inauguration

Pour fêter l'occasion, toutes les magasins DAVIDsTEA à travers le Canada organiseront des événements en magasin le samedi 6 juin, la réouverture d'Oshawa coïncidant avec la célébration de la Journée nationale du thé glacé.

Parmi les temps forts de ces célébrations:

Des chances de gagner des prix exclusifs Les Thés DAVIDsTEA

Des sacs-surprises de série limitée pour les 50 premiers clients effectuant un achat

Des dégustations des thés glacés préférés des fans, notamment Mangue punchée et Explosion melon

Des événements et dégustations en boutique tout au long du mois de juin, y compris du thé gratuit le 10 juin à l'occasion de la Journée nationale du thé glacé dans toutes les magasins.

Pour connaître les heures d'ouverture, les adresses et les détails sur les événements liés à l'inauguration et à la Journée nationale du thé glacé à travers le Canada, rendez-vous sur davidstea.com et suivez @davidstea sur les réseaux sociaux.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé, par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr, du marché Amazon et de ses clients grossistes qui comprennent, plus de 4 000 épiceries et pharmacies, et plus de 1500 dépanneurs au Canada, et plus de 900 épiceries aux États-Unis. De plus, la Société exploite 21 magasins lui appartenant au Canada. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. La passion et la connaissance du thé de l'équipe imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d'explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s'harmonise avec le thé. En mettant l'accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/300280

Source: DavidsTea Inc.