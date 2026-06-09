Der AI Act der EU ist das weltweit erste Gesetz für Künstliche Intelligenz. Doch bevor es so richtig greift, soll es durch den "AI Omnibus" entschärft werden. Was ändert sich jetzt für die Entwickler und Nutzer der Tools? Drei Tech-Lawyer haben das neue Gesetzespaket analysiert - das sind die fünf wichtigsten Änderungen. Mit dem AI Act (auf Deutsch "KI-Verordnung") wollte die Europäische Union der erste Wirtschaftsraum weltweit werden, der ein eigenes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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