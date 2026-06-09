© Foto: Dall-EWährend Saylor den Bitcoin-Crash auf den KI-Boom schiebt, sehen Kritiker zunehmend Strategy selbst als aktuell größtes Risiko für Bitcoin.Der heftige Bitcoin-Abverkauf der vergangenen Woche entwickelt sich zunehmend zu einer offenen Schuldzuweisung innerhalb der Kryptobranche. Während Saylor den jüngsten Kurssturz auf massive Kapitalumschichtungen in den KI-Sektor zurückführt, halten Kritiker diese Erklärung für vorgeschoben und sehen stattdessen Strategy selbst als Auslöser der Panik am Markt. Bitcoin verliert zweistellig Bitcoin verlor in der vergangenen Woche 15 Prozent und fiel zeitweise auf 60.000 US-Dollar zurück. Der Abverkauf begann nachdem Strategy den Verkauf von 32 Bitcoin …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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