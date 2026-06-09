Im Mai wurden in Deutschland 59.969 Elektroautos neu zugelassen. Damit lag der BEV-Anteil am Gesamtmarkt bei glatt 25 Prozent. Eine neue Auswertung von Dataforce zeigt nun: Besonders dynamisch entwickelte sich erneut der Privatmarkt. Dort kamen reine Elektroautos im Mai auf einen Anteil von 36,4 Prozent. Nach den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts war der Mai für Elektroautos zwar etwas schwächer als März und April, lag aber weiterhin deutlich über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net